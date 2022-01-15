台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投開票結果，最終罷免未過門檻、補選則由民進黨林靜儀勝出。期間國民黨主席朱立倫言行做法，也在藍營掀起不小的討論。過去曾做過不少「街頭民調」的「桃園孫先生」近日表示，國民黨現在士氣低彌，因此急需能跟民進黨對抗的立委，而他認為，台南市議員謝龍介就是2024選戰很好的人選，

「桃園孫先生」，近日在Youtube分析提到，民進黨動用龐大的媒體、網軍及國家資源，讓國民黨在四大公投和台中補選及台北市立委林昶佐罷免案挫敗，國民黨也跟著士氣低彌，民進黨在立法院的席次過半，所以才可以為所欲為，動員國家資源幫自己宣傳助選，所以當務之急，是需要更多能夠以一打多的國民黨立委，才可以阻擋民進黨的惡霸行為。

因此，「桃園孫先生」表示，眼下他想到一個能以一打多的戰將，就是台南市議員謝龍介，桃園孫先生解釋，謝龍介的口才和論述能力，相信藍營的大家都有目共睹，更難得的是，謝龍介對黨、對國家忠誠，不會輕易被挑撥離間。

「桃園孫先生」指出，2019年11月，國民黨召開臨時中常會，調整不分區立委名單，謝龍介從原本的第11名，被往後調整到第15名，由於不分區第11名是安全名單，原本保證謝龍介一定會當上立委，但謝龍介被調到第15名後，等於是空歡喜一場，因此，當時曾有人挑撥謝龍介退黨，但謝龍介不為所動。

謝龍介反而說了這些話「我決定不計個人得失，以大局為重，留在黨內的不分區名單。在國民黨選情艱困的時候，黨內同志都該放下個人私利，在此時刻，我不可能對不起栽培我的政黨，我自許要做不懼任何挑戰，為捍衛中華民國戰鬥不懈的戰士。」桃園孫先生直言，他很希望2024總統暨立委選舉，謝龍介能被國民黨送進立院，因為當謝龍介揭穿民進黨不公不義的事情，在電視上播送，會讓藍營士氣大振，而這或許就是民進黨氣勢消退的開始。

「桃園孫先生」直言，謝龍介敢戰敢罵的精神，常言詞犀利、炮火猛烈，讓民進黨很怕他，他覺得，國民黨必續重用謝龍介。