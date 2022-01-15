國民黨歷經4大公投、中二補選失利與罷免立委林昶佐連三敗之後，國民黨主席朱立倫在神隱幾日後，表示「失敗一肩扛起」。前扁辦主任陳淞山指出，國民黨最缺乏的是吸引淺藍、中間選民與年輕選民的力挺支持。因此，國民黨要找出諸如像新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、中廣董事長趙少康、前立委王育敏、柯志恩、台北市議員羅智強、徐巧芯等有政治號召力與魅力的戰將來做政治標杆。

陳淞山13日在《美麗島電子報》撰文表示，朱立倫終於發表「失敗一肩扛起」的反省文，但是外界還是普遍認為這是朱立倫的政治卸責技倆，為的還是自己的2024總統大選提名機會。

陳淞山認為，朱立倫應該放下政治身段，自我定位為「造王者」，而非「稱王者」。來統合各方勢力與政治諸侯，先打贏年底的地方選舉，再以最公平客觀的政治機制來推出總統候選人，這樣做才能讓那些黨內意見領袖可以心服口服地並肩作戰。

陳淞山建議，國民黨可以參考民進黨的作法，把黨籍直轄市長、縣市長及立院黨團三長納入中常會，也把其他的黨籍立委納入中央委員，並大幅度縮減目前「大而無當」的票選中常委及中央委員數額，來健全黨的領導組織及決策機制，另外可以想設法把趙少康、王金平、洪秀柱、馬英九、郭台銘、吳伯雄等國民黨的政治意見領袖，群集在一起，成為國民黨的「集體領導」政治班底，共同討論並決定黨的領導改革方向，以及重大選舉的提名機制和內容，這應該是國民黨目前虛弱不振該下猛藥的重點所在。

陳淞山認為，國民黨最缺乏的是吸引淺藍、中間選民、年輕選民的力挺支持。因此，國民黨必須從國家定位、兩岸關係與經濟藍圖上做全盤的檢討及反省，還要找出像侯友宜、盧秀燕、趙少康、王育敏、柯志恩、羅智強、徐巧芯等有政治號召力與魅力的戰將來做政治標杆。