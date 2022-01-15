台中市長盧秀燕近期遭綠營猛攻，任內賣北屯社會住宅預定地給財團及台中捷運等爭議，引起政壇矚目。而同為藍營執政縣市的宜蘭縣長林姿妙，近日更遭檢調大動作搜索住家及約談。對於綠營劍指盧秀燕、林姿妙，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言「民進黨用空戰打負面選戰，是會有效的」。

吳子嘉15日在其主持的網路節目「董事長開講」中，談及綠營近期猛攻盧秀燕一事，對於有網友提問「民進黨近三個月來好像戰無不勝，所以劍指盧秀燕、林姿妙，你覺得今年底民進黨如同之前一樣，用空戰方式打負面選戰，會取得勝利嗎？」吳子嘉坦言，照目前事態來看，是有可能取得勝利的，尤其4家綠媒輪番猛轟，用負面選戰來講，是會有效的。

此外，另有網友提問「盧秀燕市長民調確實很高，但民進黨從中二選舉開始，顯然不認為盧秀燕穩贏的，如果綠營照中二選戰的規模，一路打整年到年底，搭配綠媒潑糞一整年，盧秀燕撐得住嗎？」

對此，吳子嘉表示，他個人認為，政治局勢多變，從現在到年底，局勢會變怎樣都很難講，但他覺得，年底選戰將是領導力的對決，而國民黨中央現在和民進黨的領導力差距這麼大，站在好朋友的立場，他還是希望盧秀燕小心一點比較好。

資深媒體主持人錢怡君則認為，盧秀燕上任3年多以來，民調曾經高居到8成，雖然拜疫情所賜，但她個人並不覺得盧秀燕有這麼好打，而是用潑糞式或一些無中生有的方式，尤其對手如果是立法院副院長蔡其昌的話，吳子嘉董事長應該最清楚，蔡其昌之前的民調在當地非常非常低。