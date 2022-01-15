慟！華運倉儲鷹架塌落再添1死 共釀2死6傷 23:532022/01/15 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 這起工安意外造成2死6傷。（翻攝照片／洪靖宜） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港洲際碼頭15日約16時45分許發生重大工安意外，華運倉儲興建中的儲槽工地，在頂升作業中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工架亦被帶落下來，造成8名工人受傷，其中一名鍾姓工人急救後宣告不治，最後一名受困的49歲葉姓工人約22時25分被救出後無生命跡象，緊急送醫立即插管並急救，但經積極搶救後仍宣告不治，這起意外釀2死6傷。 以色列空軍直升機地中海演習墜毀 2死1傷 北市製麵工廠驚傳工安意外 男手臂捲入機器急送醫 #華運倉儲 #鷹架 #工人 #工安意外 #2死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3碧潭隧道施工意外 23歲女維修員遭升降梯夾在半空慘死 07:582022/01/15 社會 高雄華運倉儲工安意外8人跌落 1人送醫後不治 19:362022/01/15 社會 小貨車為閃砂石車自撞車頭凹陷 駕駛昏迷送醫急救 18:102022/01/15 社會 男大生騎黃牌重機自撞分隔島 顱骨重創傷重不治 20:082022/01/14 社會 華運倉儲工安意外救出最後1人 勞工局勒令停工 22:452022/01/15 社會 蘇澳港工安意外 工人遭1.1噸太空包重壓爆頭慘死 13:012022/01/10 社會 永豐餘紙廠爆工安意外 64歲男遭廢紙箱重壓慘死 17:042022/01/06 社會 淡水老舊社區3天2火警3長者亡 事發地僅相隔300公尺 20:442022/01/10 社會 台中移工宿舍大火濃煙灌進分租雅房 翁獲救驚恐：室友救我卻喪命 13:482021/12/31 社會 清潔隊駕駛疑昏厥連撞7輛機車 送醫後宣告不治 16:302022/01/01 社會 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 社會熱門新聞 新竹科技工廠失火飄惡臭 消防急出動灌救 - 社會 Toyz販毒才剛交保！經紀人再炸黑料震撼彈 曝曾詐賭丁特 - 社會 慟！華運倉儲鷹架塌落再添1死 共釀2死6傷 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 救援慘況曝光！高雄華運倉儲爆工安意外 8人摔落1人命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。