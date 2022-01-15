高雄港洲際碼頭15日約16時45分許發生重大工安意外，華運倉儲興建中的儲槽工地，在頂升作業中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工架亦被帶落下來，造成8名工人受傷，其中一名鍾姓工人急救後宣告不治，最後一名受困的49歲葉姓工人約22時25分被救出後無生命跡象，緊急送醫立即插管並急救，但經積極搶救後仍宣告不治，這起意外釀2死6傷。