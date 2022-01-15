前台中市長林佳龍在中二選區立委補選，擔任競總主委輔選成功，將林靜儀送進立法院後，聲勢大漲，15日晚上在臉書發長文表示，許多人都很關心他的下一步，但其實應該關心的是，我們的每一步是不是真的對台灣有所貢獻，「比起我的下一步，我更關心台灣產業的下一步」。

林佳龍在臉書粉絲專頁發文表示，他被蔡總統任命為無任所大使，負責數位外交，特別是推動數位新南向，因為蔡總統希望能協助產業跟政府做點事，「我們也認為這是個幫助台灣走向國際的機會」。

他強調，無任所大使是一個無給職工作，因此，有關酬庸說，實在大可不必。

林佳龍指出，從政之路上，擔任過很多職務，每一個職務都讓他能更全面的理解政府究竟可以為人民做些什麼。

他細數擔任過的職務，包括從擔任大學教授、國安會諮詢委員、行政院發言人及新聞局長、擔任總統府副祕書長時、立法委員、台中市長，卅多年經歷，透過實務，理解產、官、學各自的優勢與侷限，也更能找出方法，推動合作的可能性，來最大化台灣利益，以及人民的利益。

但林佳龍臉書詳述卅多年來歷任各職務時，並未多著墨於曾任交通部長，因重大交通事故下台的職務心得。

他說，以製造業為主的科技發展，一直是台灣的優勢，只是在台灣現有的「半導體矽盾」外，需要更多的護國群山。

對外界傳他是否回鍋選台中市長，林佳龍拉高未來任務的高度強調，「經濟是我們的未來，為什麼我們要推動新南向數位化？那是因為，我們的產業已經有成熟的基底」，必須大格局地走出去，用力發展國際合作的機會。唯有產業有更好的未來，台灣經濟才能升級，人民的日子也才會好。

「身任大使職責，未來期能協助大家解決問題」，林佳龍表示，系統性的組織、建立生產製造供應鏈，協助產業面對貿易障礙、解決國際合作困難，讓台灣被世界看見、被世界需要；讓世界喜愛台灣。