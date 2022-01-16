一個月前，《華盛頓郵報》（Washington Post）才報導，大陸一位女子因為經歷兩次流產痛苦經驗，以及七個小時的分娩最終產下一子。她與丈夫都認為養小孩格外辛苦，現在已經有一個孩子就足夠了。正當夫妻倆決定到醫院做輸精管結紮手術時，才發現國家新頒布的節育計畫，不再允許這項手術，任何想要從事輸精管切除、輸卵管結紮，甚至是墮胎的國民，都要先請示政府部門並得到批准。即是大陸自2013年開始，實施「三孩政策」下的成果。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，隨著氣候危機迫在眉睫，越來越多年輕爸爸決定切除輸精管節育。

「過去，這現象純粹是一種個人對生活的解讀。有些人想要無拘無束，環遊世界、努力工作，不想擁有孩子成為人生的絆腳石，想去哪就去哪。」

「然而，這種情況已經轉變，變成環境才是最主要的原因。」

《衛報》指出，2017年的一項研究指出，幫助地球最有效的行動就是少生一個小孩，這將會節省25倍以上的排放量。而2019年，英國哈利王子（Prince Harry）在一次訪談中，引用了氣候議題提到自己不會有兩個以上的小孩。

一位來自澳洲的醫師德梅迪烏克（Nick Demediuk），他從1981年開始幫病患執刀輸精管結紮手術，累積超過四萬次的執刀經驗，其中約有200例個案本身是沒有孩子的，有130人透露他們做的一切都是為了地球。

環境倫理作家梅耶森(Matthew Schneuder-Mayerson)談到，關於切除輸精管仍然是一個利基選擇，其中不單單是矛盾的心裡因素左右，還牽扯到倫理、政治，甚至是「人口過剩」的意識形態。去年，他對600名27歲至45歲「擔心氣候危機」的受眾進行調查，其中多達九成的人擔心後代難以在最糟的氣候環境下成長。

With @awvmossner and @WojciechM6, I’m proud to share that our thematic cluster of articles on Empirical Ecocriticism is out in @Isle_Us. What is empirical ecocriticism and why should anyone be interested in it? https://t.co/jiftCIJ2Un — Matthew Schneider-Mayerson (@schneidermayers) July 15, 2020

人們普遍認為輸精管切除手術的血腥程度不堪入目，德梅迪烏克醫師解釋，「這種想法已經過時了。」從前這項手術的確有強大的侵入性。現今，醫療技術發展扶搖直上，取而代之的是，只消局部麻醉，用一把小鑷子刺破陰囊形成微小的洞，過程大約15分鐘就能完成，而且用不著縫合，將傷口冰敷加上止痛藥很快就能恢復正常活動。

國際上還出現年度活動計畫「世界輸精管切除術日」，與世界各地計劃生育團體和公共衛生機構合作，這是一項致力於破除現代普遍存在輸精管結紮術的迷思，希望藉由改善手術形象來拯救氣候危機的可能。

然而，有另有一派頗為爭議的道德倫理學派「反出生主義」（Antinatalism），主要訴求結束生命來滅絕人類。「如果氣候運動與反出生主義、或人類生命與碳排放價值三者間有著密切關聯，將令人擔憂。」