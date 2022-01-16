2004年台中龍井發生一起駭人的斷頭分屍案，死者趙寅昌曾是台中縣最年輕的獅子會長，他因收購舊電腦時意外發現是遭分屍的施姓女保險員手機和筆電，協助警方逮獲凶手廣德強。

在台中龍井經營通訊行的趙寅昌，2004年7月失蹤7天後，被發現身首異處，棄屍大度山麓。警方在協助棄屍的工程師林俊成帶領下，先後找到頭顱、軀體，並循線在台北市逮獲死者同居女友黃麗燕。

趙男的通訊行，與施姓女保險員命案地點在同一條街道。女保險員命案凶手廣德強因趙男協助報警而落網，但是女保險員被分屍，趙竟也慘遭分屍。多種巧合連在一起，令人不勝唏噓。

自稱九二一大地震台北「博士之家」受災戶的黃麗燕，由於身材瘦弱，外型乍看之下，看不出已38歲。2002年以東海大學生身分，在龍井租房。

檢警查出，黃麗燕2000年在台北參加婚友社聯誼活動，因而結識工程師林俊成，林男對黃女展開追求，並持續維持聯絡。黃女2002年間至台中工作，因修理行動電話，結識在台中縣龍井鄉開設通訊行的趙寅昌，2人進而成為男女朋友，黃女周旋2男之間，黃曾為趙男懷孕墮胎。

2003年間，趙男有意分手，黃心有不甘，藉故騷擾趙，常趙的通訊行賴著不走，欲等趙回來，店員曾為此報警，2004年5月間，黃又到通訊行找趙，2人發生爭吵並大打出手，但趙始終無法下定決心與黃決裂，2人繼續糾纏。

2004年7月初，黃由愛生恨，於7月9日深夜傳訊趙，「阿娜答晚上比較涼要多穿一點衣服免得著涼，讓我心疼了喔，還有昨天你尚未完成要作的愛，只要你來我一定馬上服務，讓你滿意為止，等你我也不倦念，倒是一種幸福吧」計誘赴約。

7月10日凌晨，黃2次打給在台北的林男，佯稱肚子痛，要林立刻南下台中陪同她去看醫生，趙應約赴黃女住處，將安眠藥混入飲料，迷昏趙男後，以菜刀割下趙頸部，趙身首異處。

黃為使趙五官端正，將來投胎比較漂亮，以膠布層層貼住趙臉部，再以6個黑色塑膠袋層層包裹趙男身體，包裝過程中將趙男的戒指卸下，避免身分曝光。

黃女包裝好趙頭顱及屍體後，約林男見面，請林男到她住處，要林將塑膠袋裝入紙箱，因紙箱吃重破裂，林好奇問「此為何物？」、「怎麼那麼重？」。

黃女謊稱，那是室友留下來外國進口的「充氣娃娃」，林用手撥弄塑膠袋，結果發現手上染血，黃還騙稱因為充氣娃娃是進口的，故有人造血比較逼真，但林已知袋內是具死屍。

林、黃2人驅車前往台中縣大肚鄉回教公墓靈骨塔下，合力將趙男身體部分屍體棄置該處，頭顱則丟棄台中縣大肚鄉瑞井村飛彈連營區外草叢。2人回到黃女住處後，因見之前拖行屍體時有血跡遺留於馬路上，在附近覓得沙子舖在馬路上，以湮滅血跡。

翌日晚間，黃因怕屍體丟的太淺容易遭人發現，2人再騎機車前往遺棄趙男身體部分屍體處，將屍體推往山坡下更深處。

事後林男怕黃女將殺人罪責全推給他，於7月15日攜帶兇刀、死者趙男手機、以及黃女親筆寫下「Love愈深、Love愈重、Love愈多、Love不放、一個人、一場夢、情字割憨人、身軀濕」字條，向刑事警察局自首，並帶警方到棄屍處尋獲趙男屍體。

警方要林男約出黃女，7月16日晚間6時，黃女依約到北市希爾頓飯店見面時，被警方逮獲，並從她背包內查獲趙的戒指。

林男被依共同棄屍罪判刑8月確定，另黃女部分，一、二審及台中高分院更審都判處她無期徒刑，更二審改判15年徒刑，趙男家屬上訴，更三審再判黃無期徒刑，2008年1月最高法院駁回上訴，全案定讞。