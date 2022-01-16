美國聯準會去年十二月例會會議紀錄顯示，官員透露緊縮貨幣的速度將比上一次快，以防止在通膨升溫與接近完全就業情況下，美國經濟過熱。由於勞動市場緊俏，加上龐大資產負債表規模壓抑長期借貸成本，這些因素促使決定加快政策利率正常化的步調。一般預估聯準會今年升息約二至三次，但經由此會議紀錄，市場認為將至少升息三次，高盛甚至喊出升息四次。

最重要的是，聯準會官員亦認為，這次啟動縮減八．八兆美元資產負債表的時間點，可能「比過去經驗更接近開始升息的時間」。市場資金將陸續被抽走，低成本甚至無成本的資金大為減少，勢必影響股市。按過去聯準會收錢、升息前半年股市表現大多以震盪盤跌居多，這次由於通膨上升速度極快（全球都感受到），尤其聯準會最在意的失業率，去年十二月降至三．九％，幾乎可以說是充分就業，加上民間企業勞工平均時薪較前年同期大漲四．七％，更令聯準會收錢動作有恃無恐。

美國石油、銀行股受惠

儘管聯準會這些接連緊縮貨幣的舉動，刺激十年期美債殖利率一度上升至一．八％以上，市場預測今年底殖利率將超過二％。影響所及，科技股過去一向是開始升息後較容易回檔的族群，這次也不例外，最弱勢的那指，過去一周最低一度接近年線。那指去年漲幅為二一．三八％，但是高點在去年十一月就出現一六二一二點，開年以來一度反彈，但隨後跌幅較其他三大指數快，以最低點一四五三○點計算，累計高點下來跌幅高達十．三八％。而以高低點計算，道瓊下跌三．五五％、標普下跌四．九％、費半下跌九．六四％。去年底常見投資機構評論美股將有十至十五％修正出現，沒想到那指馬上就修正超過一成，費半也相當接近。這也符合了漲多修正的慣例。再看看五大天王累計今年最大跌幅，分別是蘋果下跌五．二七％、谷歌七．二七％、臉書六．二二％、微軟九．四％、亞馬遜六．二五％；半導體股去年漲幅最多的輝達及AMD各下跌十二．八％及十三．一％。賽靈思下跌十三．二二％。

科技股的確修正不小，但是去年漲幅小的英特爾及台積電ＡＤＲ，今年來逆勢上漲八．五六％及七％。還有特斯拉今年最大跌幅，下跌七．二七％，但以週二收盤來看卻上漲○．六％，馬斯克還是有其魅力及經營實力，連帶所及，今年以來意法半導體及安森美都是上漲的。一月道瓊僅下跌○．二四％、標普跌一·一％、費半跌一．八％，那指則下跌三．四％。

個股走勢分歧，道瓊今年小跌，不過像是能源股的艾克森美孚上漲十六％，主要是綠能當道，各大石油公司都縮減開採新石油預算，包括雪佛龍、殼牌石油等，幾乎是滿手現金，加上油價在七九美元附近，算是相當好的甜蜜獲利點。而升息在後，銀行股表現也相當不錯，美國銀行、花旗、富國銀行等都上漲，其中富國銀行大漲十六．八％，好到巴菲特。最令市場驚豔是缺晶片的的汽車股福特及通用，前者上漲十七．二％，後者上漲四．八％。通用去年已大漲七成！

所以整體來看，美國開年後先漲後跌，主要受傷的是去年漲多的科技股，漲少的台積電ＡＤＲ及英特爾補漲；傳產的石油及銀行股有現金，是預期升息受惠股所以上漲。無法全然滿足消費者購買量的汽車股，預期後續會好，股價從去年漲到現在，包括汽車電子的安森美及意法半導體亦同。這是美股開年以來漲跌的內容。至於觀察點則是四大指數的季線是否守穩。

重量級權值股具殖利率保護

接下來，一月中旬起的企業財報季，根據Factset統計，去年第四季標普五○○企業獲利預估年增二一．三％，可望繳出連續四季獲利年增率超過二成的成績，銀行股如摩根大通、花旗等打頭陣，除連結道瓊及標普外，也連結回台灣的金融股。

台股上市指數今年以來還是小漲，櫃買則下跌五．七％，主要是去年上漲二七％，名列全球股市前茅。而今年以來受美國升息影響，資金明顯向權值及高息利股集中。剛公布的上市櫃去年十二月營收，則是空前的好，其中有一九三家營收創新高，僅次於二○一四年十二月的二一四家，較十一月增加三九家。而包括上市櫃單月營收、第四季及全年營都創新高點。單月營收首度突破四兆元、達四．○六兆元；第四季營收十一．四九兆元、季增及年增逾一成；全年合併營收四○．九一兆元、年增十六．二％等都是新紀錄。

台塑四寶公布去年獲利，合計大賺二四○三．八億元，年增二三○．六％，一舉衝破一七年二三七二．四八億元的獲利歷史高點。台塑、南亞ＥＰＳ分別達十一．二一元及十．二五元；台化、台塑化ＥＰＳ則各為六．五五元、五．一八元。可以推估，若以最保守股息配發六五％計算，台塑及南亞分別為七．二八元及六．六六元，以目前股價計算，殖利率各達六．八六％及七．六％。就算美股利率再高，台塑及南亞的殖利率優勢還是足以輾壓。台聚集團四家公司—台聚、華夏、亞聚、台達化，以絕對獲利數字及配息來看，預估殖利率都超過五·五％。（全文未完）

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