國際消費性電子展（CES 2022）已落下帷幕，儘管碰上Omicron疫情升溫，使展期縮短至三天，但並無損其風采，展會上仍有許多新科技趨勢、新亮點值得一探究竟。

說到今年展會的亮點所在，元宇宙絕對是重中之重，自去年臉書宣布改名為Meta Platforms，並表示將以虛擬實境為公司未來願景後，元宇宙話題便一路延燒至今，今年更被視為是元宇宙元年。由於元宇宙的概念是透過沉浸式科技打造人類世界第二個「虛擬平行時空」，屆時人們可透過虛擬身分，進行工作社交、娛樂等活動，這也意味著元宇宙題材不只有AR/VR硬體產業，包括人工智慧（ＡＩ）、社群平台、遊戲、金融乃至於半導體都將扮演關鍵角色。

科技大廠爭相投入元宇宙

根據彭博估算，二○二四年之前，元宇宙相關市場產值將達到八○○○億美元，商機之大，使產業界從科技大廠到相關供應鏈業者均紛紛宣布投入元宇宙發展。而作為入口的虛擬實境（ＶＲ）及擴增時境（ＡＲ）等硬體產品也因此成為今年ＣＥＳ中最受矚目的焦點，像是Panasonic的子公司日本Shiftall就推出系列商品，打造「元宇宙套裝」；索尼（Sony）則展示第二代頭戴式裝置「PlayStation VR 2」，搭配ＰＳ５平台，可提升感官功能，包括眼球追蹤、３Ｄ音頻、震動反饋等體驗。另外，雖Meta、蘋果等公司雖未親臨ＣＥＳ，不過皆有在今年推出相關產品的計畫。

研究機構TrendForce表示，隨著元宇宙議題發酵，再次帶動AR/VR熱度，加上遠距與數位轉型也拉升AR/VR普及度，都促使更多廠商和產品進入市場，預估今年AR/VR裝置的合計出貨量將達一二○二萬台，且商機更將延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺反餽，甚至是耳機上的聲學功能；而Digitimes更預計二一到二六年AR/VR市場的年增長率將高達五八％。

企圖與國際大廠一拚商機，今年ＣＥＳ上宏達電也大秀新品，包括５Ｇ專網、Vive手腕追蹤器與Vive Flow醫療健康內容。公司布局元宇宙已久，近年除專注硬體設備外，亦積極朝軟體發展，包括布建生態系、內容平台等，去年也推出兩款新品，逐漸展現布局成果。雖距離整個元宇宙應用落地仍需一段時間，營運亦需時間發酵，但法人仍看好公司未來成長潛力。惟股價受惠利多帶動已漲多，應回歸基本面檢視。

玉晶光躍升元宇宙贏家

此外，不少台廠也挾著出色的硬體製造與技術研發實力，順利卡位元宇宙供應鏈，陸系外資就點名光學鏡頭大廠玉晶光，看好其是全球最大AR/VR的Pancake/Fresnel透鏡供應商，預估這個優勢可望延續數年，將是元宇宙頭戴裝置透鏡的最大贏家；外資也指出，目前玉晶光已取得蘋果、Meta與Sony等一線品牌廠訂單，將有助未來營運進一步成長。

值得一提的是，集合雲端、5G、AR/VR、AI等技術的元宇宙，發展前提在於須擁有完善的基礎設施，因此對於半導體、網通、雲端資料中心等需求將更顯著成長，亦是元宇宙世界擴張下的核心產業。對此，台廠中包括網通的中磊、智邦、智易；資料中心的廣達、緯穎、嘉澤、健策、凡甲、金像電等供應商營運皆可望乘著商機向上。

電動車進入戰國時代

ＣＥＳ另一大焦點在於自動駕駛與新能源車，近幾年均是熱門看點。隨著汽車智慧化持續發展，從電動車、智慧座艙、自動駕駛到整個車聯網，應用已逐步落地，汽車科技也不斷在智能、輕型、續航力等趨勢上升級，包括輕量化元件、第三代半導體、AR HUD等新創新應用的加速發展，亦不斷吸引科技大廠搶進；今年的ＣＥＳ更破紀錄，共有超過二○○家汽車相關廠商參展，較二○年增加三成，不只新創的電動車廠包括美國Fisker、越南首家電動車廠VinFast等展露頭角，傳統車廠如ＢＭＷ、豐田、戴姆勒、奧迪等也沒有缺席，紛紛端出最炫黑科技爭奪來賓目光。

其中，ＢＭＷ就展示了採用E Ink電子紙技術的概念車款iX Flow，是以電子紙包覆車體外觀，運用程式編碼能讓車色以動態流動方式黑白變幻，除增加特色外，也具有調節溫度的效果，且由於E Ink電子紙具雙穩態特性，意即僅在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電，符合純電動車款的永續發展使命；值得注意的是，這款車所採用的電子紙薄膜技術就是出自台灣電子紙大廠元太。

聯發科、台達電搶攻車用

不只汽車品牌間的較勁，許多科技業者亦紛紛跨入電動車領域，當中，最引人注目的莫過於積極跨界的Sony。繼去年揭露第一款概念電動車Vision-S後，僅一年時間，不僅再展示第二台概念車Vision-S 20，甚至宣布將成立子公司Sony Mobility，正式投入電動車業務。而隨著自駕車持續升級，車用電腦晶片也被視為今年的關鍵主戰場，包括高通、英特爾、Nvidia等晶片大廠亦紛紛推出相關產品，積極搶進智慧座艙市場。

同為晶片大廠的聯發科也不落人後，推出整合四大應用的「Autus」平台，包括智慧座艙系統，車載資通訊系統、毫米波雷達解決方案、視覺先進駕駛輔助系統，並通過AEC-Q100、ISO-26262等車歸相關認證，顯見成為全球一線車用零組件供應商的野心。

由此可見，電動車市場正式進入戰國時代，而根據工研院產科所預估，去年全球電動車銷量將達九九五．九萬輛，年增近九成，預計今年可望超過一二八九萬輛，占全球整車銷量比重約十四．三％，對此，由於台廠從半導體、零組件到次系統的布局完整，在電動車市場擴張之際，相關供應鏈營運有望同步攀升，包括電池、車用連接線器、功率元件、第三代半導體、充電系統等族群皆可望是今年的投資亮點。

台達電去年十二月營收再寫新猷，單月突破三○○億大關，全年營收年增逾十一％。受惠電動車銷售進入高成長期，帶動電動車產品包括車用充電、驅動馬達、電池管理系統以及車用被動元件及風扇等出貨表現佳，推升去年電動車相關營收較前年大增九成，優於預期。法人看好，台達電去年獲利賺逾一個股本可期，有望創下歷史新高，並樂觀預期在５Ｇ、電動車、伺服器、自動化與儲能系統市場持續擴展下，今年營運可望持續走揚。

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