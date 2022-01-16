新鮮人初入職場或轉換工作時通常會遇到一段適應期，有網友上網發文求助，透露自己剛去第一份工作約兩周，明顯感受到自己跟同事的能力落差，就算請教同事也是一知半解，讓他萌生離開的念頭，有意主動辭職。文章引起網友們熱烈討論，許多過來人建議，新人就是多問多學，最怕不問最後東西做不出來，甚直有網友直嗆，「公司花錢請你都不怕了，你怕啥？多問多學就對了。」

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，自己非本科系出身，最近剛應徵上第一份工作約兩周，但第一天進去就感受到自己跟同事的落差，加上公司進度很趕，讓他備感壓力，「主管要我負責寫一整個單元的架構，但我Google拼拼湊湊半天才搞出個幾個破功能，對什麼程式順序、單元切割毫無概念，問了也是一知半解，加班也不知道要幹嘛。」

此事讓原Po感到相當沮喪，有意自請離職，「我是不是該識相點主動請辭？畢竟我知道他們也沒那個義務教我，我看也沒那個時間。」

文章引起網友們熱議，許多過來人建議原Po不用害怕，新鮮人就是盡量去學去嘗試，「都敢雇用你了，怕啥」、「不用怕阿，能學就學」、「你臉皮厚一點，抗壓性強一點，人財兩得阿」、「非本科他們都敢收了，你還替他們想那麼多幹嘛」、「不要怕，被砍再說，還能撈一筆資遣費。」

此外，不少網友也鼓勵他要勇敢發問，才能從過程中學習到東西，比最後開天窗還要好，「菜鳥不會就問，不然你換一百份工作還是一樣」、「菜雞就趕快問趕快學，一定要有人親切的教你才會？」、「想太多，付錢的都不怕了，你怕啥，就多問多學」、「拜託快問，最怕不問最後東西出不來的人。」