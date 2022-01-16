勞保老年年金(即俗稱的月領)可以活到老、領到老，根據規定，請領老年年金，保險年資合計必須滿15年，一位許先生離開職場多年，勞保年資只有12年，一直以為自己無法領取老年年金給付，但因許先生有加入國民年金保險，勞保加國保合計年資有15年，如果等到65歲還可同時請領勞保老年給付與國保老年年金。

勞動部勞工保險局表示，許先生可以有2種選擇方式，第一是勞保、國保分別請領，即在年滿法定請領年齡(今年為63歲，民國113年提高為64歲，115年以後為65歲)時先領「老年一次金」，且因許先生請領勞保老年給付的年資只有12年，所以可以繼續參加國保直到65歲，等到65歲時領「國保老年年金」。

另一種方式則是等到65歲時，勞保、國保同時請領。根據《勞工保險條例》規定，勞工之勞工保險年資未滿15年，但併計國民年金保險之年資滿15年，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付，許先生勞保年資12年，國保年資10年，因此符合請領年金給付條件。

至於勞保老年年金的給付標準是依下列2種方式擇優發給，A是平均月投保薪資×年資×0.775%+3,000元，B是平均月投保薪資×年資×1.55%，「平均月投保薪資」是按加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算，許先生的平均月投保薪資有4萬元，選擇B式較優，每月可領的金額為7440元。

由於勞工如果已請領勞保老年年金，國保老年年金將只能採用B式(月投保金額×國保年資×1.3%)請領，許先生的國保年資10年，因此可領2377元。

雖然勞加國保雙年金合計僅9817元，但因活得越久領得越多，如果先領取「老年一次金」則一次可領48萬元，國民年金則可按A式(月投保金額×國保年資×0.65%)＋3,772元)計算，每月可領4960元，許先生可依照個人需求選擇領取方式。