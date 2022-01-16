素有「開機女王」稱號的名嘴暨廣電主持人楊月娥，向來給人笑口常開的親和印象，但其實生活中，楊月娥屢遇威力強大的人生亂流襲擊。她曾歷經長年照顧公公、母親因病全癱、小女兒罹血癌、妹妹中風的打擊。談及自己的照顧史，楊月娥直言，那是長達10年的艱辛接力賽，每一棒都有佈滿荊棘泥濘的跑程，卻有意想不到的人生風景。

17歲校花女兒不畏癌魔樂觀向前 楊月娥哽咽訴心裡話惹鼻酸。（影音來源／中時新聞網林荷玉製作）

●親人接連遇病魔突襲 她曾哭問：「我是不是掃把星？」

2017年，那時就讀高三的小女兒，有天上學在校爬上五樓，突然就看不見了。經過一連串檢查，醫師告知，平日愛跳舞又聰明活躍的女兒得了血癌。在此之前不久，原本硬朗強勢的媽媽，因病突然全身癱瘓。

楊月娥受訪時曾透露，親人出狀況的挑戰已不是第一次。大女兒小時候曾被評估為發展遲緩，長大出社會後又突然因頭痛到無法站立入院，經檢查後發現原來是罹患腦炎。

「我曾哭著問老公，我是不是掃把星？」親人身體的痛，楊月娥全都感同身受。尤其小女兒罹患血癌時，她也痛問上天「為什麼是我？」、「我做錯什麼？」，身為照顧者疲累與茫然的壓力，一度讓她躲在病房廁所裡打開水龍頭，用水流掩蓋她飆淚的哭聲。

●「如果我們真他媽的倒楣 也無悔曾經一起走過的甜蜜」

在忙於分身工作、家庭與照顧者之間，楊月娥說，更年期也在這時候報到，壓力讓她的不適感特別強大，「該有的潮紅、失眠，情緒不穩等毛病，通通都沒少。」

「我終於體會，照顧者不是救世主，我不能比家人還快倒下。」楊月娥笑說，不管人生遇到什麼考驗，「沒有任何事情，比善待自己更重要！」

楊月娥坦言，日前看到包小柏女兒因罕病過世的新聞，讓她心中最怕的「復發」陰影再次浮現，「我想我這輩子都會帶著這個恐懼。」

即便如此，楊月娥仍舊體悟，「如果我們真他媽的倒楣，我們也無悔曾經走過的這段甜蜜。」她伸出雙手與家人緊密相連，把每一個當下過好過滿。她告訴自己：把精神力氣用在有意義的事情上：

看不過去的事少看；看不爽的人不看。

教不會的就放棄；規勸不聽就放生。

想做的事就開開心心的做；沒有回頭路，只能向前走。

常有人問她，這些一說起來就哽咽的考驗，為什麼她願意赤裸把心痛攤在眾人眼前？

楊月娥眼神誠懇認真回答：「因為我身為媒體人，我能給很多人力量！」曾經自責是掃把星，楊月娥終於看見了上天賦予任務的意義，決定全力以赴，做為穩穩安住人心的溫柔力量。