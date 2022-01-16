想要放鬆看電影或追劇的時候，許多人手邊就是要有杯爆米花，才能盡享看片興致。好消息是，嘴饞時來點爆米花，其實還真是不錯的選擇，竟然飽含膳食纖維，除了能幫助腸胃蠕動，也有助維持體重。但並非每一款爆米花都有同樣的效果，如何選擇才對，專家提出建議。

CNN報導指出，以玉米為原料的爆米花，本身就是未經加工的全穀物，它的纖維含量很高，並且含有大量有助調節血糖與助消化的多酚。只要選對沒有調味或輕度調味、無油或少油的爆米花，低熱量又低脂肪，可說是抗氧化物的好食物。

營養師高敏敏也指出，爆米花的原料就是玉米，本就含有葉黃素跟玉米黃素，不太會因為高溫而被破壞太多。

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與其購買市售調味爆米花，營養師建議，最好以未久放的乾燥玉米粒在家自製爆米花。越少添加物，越能吃進好處、排除傷害，做法也真的很簡單：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

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網傳爆米花也可當作168間歇性斷食的輔助食材，用來替代澱粉，增加飽足感又低熱量。對此，好食課營養師林世航指出，爆米花也是澱粉類，應要算進每日的澱粉攝取量之中，否則若要靠吃爆米花吃到有飽足感，也有可能吃下比吃米飯更多的熱量。

除此之外，若想要透過吃自製爆米花調控體重者，基本上算是溫和的方式，適量當作澱粉替代或是嘴饞的零食、下午茶點心甚至消夜，都是不錯選擇。林世航營養師強調，搭配的重點是每日仍要攝取足量蛋白質、全榖類澱粉與蔬果、水分，注意營養均衡。因為再好的食材只要過量、偏食都會變成反效果，往往才是減重失敗的主因。