2022大選，各方人馬爭出頭，其中在下屆南投縣長選舉，國民黨將由「神力女超人」立委許淑華披掛上陣，民進黨方面，人選尚未底定。許淑華接受港媒訪問時，被問及「是否會擔心接下來選舉時，遭綠營以抗中保台、抹紅牌來對付？又該如何因應綠營的這些攻勢？」她表示，「立足點站穩就不需要害怕！」

根據港媒《中評社》報導，許淑華直言，「抹黑、抹紅是民進黨一貫伎倆」，以她為例，如果站在南投縣的立場，根本不用害怕，因為跟大陸交流是正常，南投不外乎兩大資源，農業和觀光，如果不跟大陸來往，那要往哪裡去呢？她認為不需要因噎廢食，面對民進黨扣帽子就害怕，立足點站穩就不需要害怕，必須認清自己的優勢，民進黨就是要讓你害怕而拋棄國民黨在兩岸上的優勢

許淑華更進一步說，很多縣市也都一樣，所以不需要因為民進黨扣帽子，或者是某些議員在那邊指指點點，就因此害怕不做。反而應該問這些提出質疑的人，請問反對南投的農特產品銷往大陸嗎？難道反對大陸遊客來觀光嗎？

根據《中國時報》報導，南投現任縣長林明溱將任滿，近日除了宣揚自己的政績，也表示希望選民支持許淑華參選縣長，讓他任內推動的重大建設，以後能夠持續進行。另外，由於許淑華的立委選區在濁水溪線，她如果當選縣長，就必須辦理立委補選。