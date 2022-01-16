有一個大家心照不宣的有趣現象，如果平常沒什麼事，像星座、牌卡這些身心靈領域的專業就會被看成不太可靠的江湖手藝；如果遇到挫折，尤其是感情方面的挫折，心裡實在困頓不已、找不到答案，就會把星座、牌卡這些身心靈領域的專業當作重要的參考工具。

人生策略師、星座專家白瑜的《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書中指出，星座帶領我們看到一個不一樣的世界，就算不了解，也能透過某種歸類探測到其中隱藏的祕密。不管是利用星座解讀了解自己還是別人，都不等於拿到一份標準答案。以婚姻感情而言，看看這些藝人星座組合，不論是過去式或現在進行式，思考星座可以帶來哪些相處啟發。

李靚蕾與王力宏。(圖/ 摘自李靚蕾微博)

●王力宏(金牛座)vs.李靚蕾(牧羊座)

★【金牛座】─美好：怎麼樣的愛情才是美好的？

→尋找愛情的三個糾結：

⑴只靠回憶，很難幫助解決當下的難題。

⑵愛情，不是解決自身問題的根本良藥。

⑶沒有衡量對方感受的付出，很難得到自己想要的回應。

→尋找愛情的三個成長：

⑴只有從自己身上找答案，才有機會解決自己的難題。

⑵愛情，是可以幫助我們找到解決問題的良伴和動力。

⑶尊重對方，了解對方的感受，是付出的第一步。

★【牡羊座】─初戀：愛要從什麼時候開始？

→尋找愛情的三個糾結：

⑴一開始的甜蜜並不能讓關係維持太久。

⑵愛情不能成為解決自身問題的替代方案。

⑶付出後想要得到回應，需要衡量對方有沒有這樣的能力和立場。

→尋找愛情的三個成長：

⑴只有從自己身上找答案，才有機會找到問題的源頭。

⑵追愛的過程可以幫我們找到成長的動力。

⑶尊重對方，了解對方的感受，是付出的第一步。

汪小菲與大S。(圖/ 取自中時資料庫，粘耿豪攝)

●汪小菲(巨蟹座)vs.大S(天秤座)

★【巨蟹座】─親吻：等待被愛

→尋找愛情的三個糾結：

⑴帶著害怕失去的心情去談戀愛，無法得到對方的信任。

⑵一直去付出，不等於展現自己開放的態度。

⑶只有精神層面的交流，很難有真正的情感連結。

→尋找愛情的三個成長：

⑴相信自己的感受，才能踏實的面對一份關係。

⑵想要得到對方的支持，就要先打開自己。

⑶愛情就是透過生活去感受對方的過程。

★【天秤座】─包容：要不要一起去冒險？

→尋找愛情的三個糾結：

⑴如果包容只是片面的，只是單向的，這樣的包容在愛裡面很容易用完。

⑵看起來像是包容，但又想用包容來換得愛，注意，包容並不是交換條件。

⑶當包容看起來像是一切都沒事，好像很甜蜜，其實是在壓抑自己。

→尋找愛情的三個成長：

⑴如果你的包容是想換取對方的好和愛，你可以試著說說自己的委屈，也表明你討愛的心意。

⑵如果一再的包容，讓你覺得很累，力不從心的時候，你得向對方喊救命啊！

⑶不要以為包容可以解決一切，愛不是只有包容，溝通才是那一把最好的鑰匙。而愛會給你勇氣。

江宏傑與福原愛。（圖／中時資料照片）

●江宏傑(雙魚座)vs.福原愛(天蠍座)

★【雙魚座】─自由：想要在一起

→尋找愛情的三個糾結：

⑴單靠愛情是不能實現自由的，何況自由常常與不負責任劃上等號。

⑵在愛情裡面，給予對方自由是一種尊重，不該是藉口或交換條件。

⑶只有自由的愛情，也是無法長久的。

→尋找愛情的三個成長：

⑴一個自由的人才能擁有一份舒服的愛。自由就是尊重對方，也尊重自己。

⑵尊重的第一步，是給對方保留一些空間，也給自己些空間。

⑶如果說自由是相互尊重，那愛就不只是兩情相悅，還有許多許多的「心甘情願」。

★【天蠍座】─真實：愛的條件

→尋找愛情的三個糾結：

⑴如果關係裡自己期望想要的一面叫愛情，那不願意接受的那一面就叫做真實，真實遲早會暴露我們想逃避面對的地方。

⑵在愛情裡，真實，是一種互動的狀態。一個人想要的生活，兩個人的時候不一定適合。

⑶當真實的狀況暴露出太多讓人難以接受的地方，就開始讓人想逃避這段關係。

→尋找愛情的三個成長：

⑴面對真實面，是花時間最久的。先有了面對的決心，才有機會接受愛。

⑵當我們想逃避真實面，那個想要的背後，一定有一個代價，這個代價就是最真實的生活。

⑶感情要能經營得輕鬆和長久。在愛情裡面就要保持真實的狀態，做回自己，不能單方面活在自己期待的關係中。

昆凌與周杰倫。(圖/ 摘自昆凌IG)

●周杰倫(摩羯座)vs.昆凌(獅子座)

★【摩羯座】─主動：新鮮感和責任

→尋找愛情的三個糾結：

⑴兩個人很像，不代表A就是B肚子裡的蛔蟲，一廂情願以為對方都懂得自己的心思，但對方根本沒猜到。

⑵一開始的兩個人都很主動，當兩個人熟了，忙了，就不主動了，感情就會生疏。

⑶愛情裡，不能忘記表現自己的美好。但我們也可能會有恐懼、不自信、力不從心、負面的時候，如果這時候沒能敞開自己，兩個人的心也會越來越遠。

→尋找愛情的三個成長：

⑴在愛情裡，當兩個人的生活圈離得很遠的時候，主動去做點什麼，甚至只是一個主動的詢問，都是一種讓愛情可以緊密連結的方法。

⑵主動，是在乎，是關心，更是探索未知。千萬不要只用自己的想法去想對方。通常對方比你想的要有包容力，主動去了解自己的疑惑，就能排除猜疑。

⑶有強大的吸引力，只是愛情的開始。只有主動去接近對方真實的生活，接近對方的內心，才是經營愛情的長久之計。

★【獅子座】─填補：心沒分開的分手

→尋找愛情的三個糾結：

⑴不了解愛的表現方式，很容易誤解對方。

⑵別人認可我們，不代表這就是愛的表白。

⑶了解自己，也不代表你就能在情場如魚得水。

→尋找愛情的三個成長：

⑴培養對愛的感受力，能讓我們好好的被愛。

⑵兩個人互相認可是產生關係連結的第一步。

⑶愛情是人生的一部分，但不是全部。

AKIRA與林志玲。（圖／中時資料照）

●林志玲(射手座)vs. AKIRA(處女座)

★【射手座】─契合：那些愛著的自卑和傷害

→尋找愛情的三個糾結：

⑴愛情裡，如果把完美的契合當成唯一目標，一直在評估契合度，那也很難走下去吧！

⑵從磨合到契合，有一段距離，如果這當中沒有彈性，也很難走下去吧！

⑶要求完美契合的愛情，本身就是一個妄想。何況是一個住在金星的女人，一個住在火星的的男人。不溝通，是經營感情的大忌。

→尋找愛情的三個成長：

⑴愛情有個部分是互相配合的結果，互相調整是一定要的。

⑵在愛情裡，想要完全契合很難，除了互相調整， 多半還是要些衝動與直覺吧！

⑶真正的契合，有時跟生活中的一些小事情有關，默契就是這樣開創和培養出來的。

★【處女座】─依賴：只想每天看到你

→尋找愛情的三個糾結：

⑴沒有限度的依賴對方，是不成熟的表現。

⑵在關係中，不是一直付出，對方就會珍惜。

⑶表面條件，不能完全體現一個人的本質。

→尋找愛情的三個成長：

⑴兩個人要互相支持對方，感情才能越來越好。

⑵在付出的同時，要尊重自己的感受。

⑶在愛情中，透過相處，才能瞭解對方真實的樣子。

新垣結衣與星野源。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）

●新垣結衣(雙子座)vs. 星野源(水瓶座)

★【雙子座】─學習：談戀愛和懂愛之間的距離

→尋找愛情的三個糾結：

⑴情緒的累積會把兩個人的距離越拉越遠。

⑵如果只看自己想要什麼樣的感情，活在自己的想像中，就不是談戀愛。

⑶情感關係中，委屈、忍耐久了，就容易出現比較、不平衡的心態。

→尋找愛情的三個成長：

⑴愛情，要學習的，是我該怎麼與伴侶互相溝通配合。

⑵遇到摩擦，多問問自己，對方真正需要的是什麼？

⑶愛了，就是要學著什麼都愛，愛是要學一輩子的。

★【水瓶座】─思念：情與愛

→尋找愛情的三個糾結：

⑴在愛情裡，當只有一個人單方面思念著對方，這樣的感情就是抓不住。

⑵有時候遙遠的思念只是愛情的假象。

⑶愛情，必定會有一個生根、發芽、成長的過程，只想要穩定結果的愛情，是不切實際。

→尋找愛情的三個成長：

⑴當思念來了，放鬆去喜歡對方，就是愛情。

⑵兩個人如果在愛情的萌芽階段，對未來的態度可能會不一樣，好好相處才是唯一的答案。

⑶戀愛、婚姻、責任，有時候要分開來看，有時候要合起來看。

※本文節錄自/【在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙】/時報出版