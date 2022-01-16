宜蘭縣縣長林姿妙13日遭檢調突襲式搜索，經漏夜訊問後被列為貪瀆、洗錢等案被告，縣府二官員則被收押禁見。港媒評論指出，此事讓上任後遭「三殺」的國民黨黨主席朱立倫又添了四大隱憂，包括宜蘭縣將由藍轉綠、藍營宜蘭勢力遭連根拔起、地方家族恐遭清算、藍營縣市首長人人自危，藍營不僅恐被「割喉割到斷」，此事更恐成壓垮朱的最後一根稻草。

香港媒體《中評社》15日評論表示，林姿妙事件將帶給朱立倫四大隱憂，首要就是，一旦林無法出征2022宜蘭縣長選舉，藍營等於沒人可上場代打，因國民黨籍宜蘭縣議長張建榮雖紮根40年，今年元旦卻已宣布交棒給兒子拚2022縣議員，代表已無心再戰，國民黨籍的副縣長林建榮雖也是地方老將，過去選議長、立委卻屢屢失利，而羅東鎮長吳秋齡也捲入這次弊案，讓藍營陷入戰將荒。

第二，宜蘭縣長若被民進黨搶回，宜蘭市長、羅東鎮長這兩大關鍵席位，恐也被民進黨收入囊中，屆時藍營勢力將迅速緊縮，面對頻挖腳藍營的民眾黨，藍營在宜蘭的勢力可能會被連根拔起，創傷程度甚至10年內難再起。

第三，林姿妙出事讓外界紛紛擔憂，同樣高民調的「隔壁鄰居」新北市市長侯友宜，是否將成下個目標？就連朱立倫也公開表示，不排除相關可能性，朱的說法被解讀是在「打預防針」，意在警告其他藍營縣市首長，尤其雲林張家與台中顏家，更被點名是綠營後續清算對象。

第四，林姿妙遭政治清算的風聲將引發「寒蟬效應」，原想挑戰縣市長寶座的藍營戰將恐因此打退堂鼓，且林案後續也有不斷向外延伸的可能性，讓藍營縣市首長及相關人士紛紛自危，重創國民黨軍心士氣。

綜觀以上，評論分析，林姿妙事件可能讓國民黨被「割喉割到斷」，此事件所帶給朱立倫的四大隱憂，更可能成壓垮他的最後一根稻草，重傷他甚至讓他倒台。