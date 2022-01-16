老花眼看近的模糊、看遠的清楚，如果同時有近視和老花眼，要不斷換戴眼鏡，十分麻煩，但現在已有新藥可以克服這個問題。

隨著年齡漸長，你是否經常得把東西拿得遠遠的才能看得清楚？老花眼是40歲之後常見的退化性眼部問題，本來就戴眼鏡的人更得多帶一副老花眼鏡或是得換雙用眼鏡，讓人很困擾，現在可能有新的解決辦法了，美國食藥署今年10月通過第一款老花眼藥水。

●幫助眼睛對焦 藥水點1次效果長達6小時

老花眼是因為老化導致眼部睫狀肌彈性變差、眼睛水晶體無法對焦，所以看近的物體會變得模糊，特別是體積小的物體，且無論近視或遠視，通常會在40歲後慢慢出現老花症狀，且幾乎無可避免。

而這款眼藥水含有能縮小瞳孔的成分pilocarpine，幫助眼睛對焦近的物體，卻不會影響看遠處的視力。以往想改善老花眼，不是戴眼鏡，就是必須接受雷射治療，雖然效果好但也可能有很多後遺症，例如眼睛乾澀必須靠人工淚液滋潤眼睛，而這款眼藥水為非侵入性治療，點藥後15分鐘就發揮效果，且能維持6～10小時，對40～55歲的人效果最好。

但也不是沒有其他風險。其實這款眼藥水的成分早已用在治療青光眼上，也名列WHO基本藥物標準清單中，非常少數的人使用後可能產生視網膜剝離，且因為會收縮瞳孔，光線進入眼睛的量變少、視野也會變小，所以不建議夜間開車或從事高風險的活動。

而在實際的第三期臨床試驗中，750名受試者沒有出現視網膜剝離的問題，但有約10％的人出現頭痛、5％的人表示眼睛發紅、眼淚變多等等問題。雖然仍存在副作用，但太平洋視力研究中心（ Pacific Vision Institute）眼科醫師維克托洛維奇（Ella Faktorovich）表示，還有另外兩款眼藥水正在試驗階段，但這是第一款核准上市的抗老花眼藥水，相當有意義。在美國藥價1個月約80美元。

(示意圖/Shutterstock)

長庚紀念醫院北院區青光眼科主任蘇蔚文指出，pilocarpine是個已有150年歷史的老藥，原本主要用來治療青光眼，有縮瞳的效果，縮瞳後眼睛會產生類似針孔的效應，景深會變深，加上它使睫狀肌收縮，產生類似近視的現象，因此近距離的東西可以看清楚，「至於為什麼現在pilocarpine才用在治療老眼，可能是藥廠加了其他配方，或用其他的物質改變藥物動力和傳導，應該是藥廠的機密，目前還不清楚。」

●老花眼無可避免 專家破解4個老花眼迷思

老花眼是老化過程中產生的疾病，年輕時眼睛看遠、看近都能迅速對焦，老後肌肉和水晶體彈性都下降，因此產生老花眼。蘇蔚文指出，每個人或早或晚都會有老花眼，例如高度近視的人老花眼會比較晚報到、有遠視或接受過近視雷射矯正的人，會來得早一些。

坊間也流傳許多關於老花眼的迷思，蘇蔚文和中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山醫師予以破解：

◎近視的人不會得老花眼？

錯。蘇蔚文指出，老花眼是自然的老化過程，和近視是可以並存的。陳瑩山進一步表示，戴近視眼鏡的人，不是有了老花就可以跟近視抵消，不用戴眼鏡。有了老花仍然會有近視，看遠方仍然要用近視眼鏡。

也有流傳，近視和老花眼可以抵消，以「看近」來說，近視確實能抵銷老花，但若老花眼的度數變深到近視度數無法抵銷，就必須戴老花眼鏡。

◎老花眼的度數不會增加？

錯。蘇蔚文說，老花眼初期睫狀肌和水晶體還保有些許彈性，但年紀愈大彈性會愈差，度數就會慢慢加深，到了60歲左右基本上就不會增加了。陳瑩山也指出，一般而言，40歲老花大約100度，50歲200度，60歲300度，也就是說，老花眼是以每年10度的速度增加，並非一成不變的。

◎老了看不清楚，一定是老花眼惹的禍？

錯。老了看不清楚，可能原因還包括了青光眼、白內障等等，蘇蔚文強調，病人一般不會知道看不清楚的原因是什麼，所以只要覺得視力變得模糊、明顯衰退，就要就醫診斷。

◎老花眼去賣場買就好，不用特別驗度數？

對一半。蘇蔚文指出，如果老花眼產生前沒有近視、遠視或散光問題的人，的確可以到一般賣場或商家，買戴上去後能看得清楚的老花眼鏡，但如果老花眼有伴隨上述問題，那就建議先給醫師驗光測度數，再購買眼鏡比較好。