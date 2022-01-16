生病的過程中，除了個案本身要承擔生理與心理的痛苦，身邊的家屬與照顧者也會面臨巨大的身體和心靈壓力。例如失智症個案常有四處遊走的問題，常常半夜自己打開家門跑出去，讓家屬疲於奔命，晚上也無法好好休息，甚至半夜會驚醒。

例如帕金森氏症個案因為嚴重的肢體僵硬與動作困難，甚至連簡單的拿取食物和飲水都有問題，常常撒得到處都是，完全倚靠家人幫忙。又譬如家中有精神與行為症狀比較嚴重的長輩，會懷疑照顧者偷走家中的東西，甚至打電話報警，弄得家人又尷尬又困擾。

●經絡穴位按摩

許多長期照護者會抱怨胸悶、呼吸不順、甚至吸不到氣的情形，針對這樣的情形，中醫師會建議可以按壓胸口的膻中穴，可以舒緩胸膈的滿悶感。

(圖/林舜穀中醫師提供)

在照護過程中如果長時間需要協助搬移位置，或是提拿重物，也有可能會出現胸腹部疼痛的感覺，這是因為肋骨與部部肌肉長期收縮以維持用力姿勢，在腹部兩側的期門穴可以幫助舒緩這樣的痠痛，並能幫助減輕緊繃的心情。

●耳穴敷貼按壓

中醫師會建議家屬與照護者可以按壓耳朵上的神經衰弱點，可以改善失眠與虛弱的症狀，幫助情緒與身體狀況穩定。

●藥食同源中藥

在繁重的照護工作中如果還要費時間烹煮藥膳，許多照護者表示實在是撥不出時間來。但利用簡單的幾分鐘泡杯花草茶，大部分的人還是能找出空檔的。如果被照護的長輩願意，也可以一起辦個簡單的下午茶。

菊花是家中常見的裝飾，也是飲食中常見的中藥材，菊花茶對於長期處在照護壓力下的頭昏眼花，頭部脹痛有不錯的效果，

玫瑰花代表著浪漫與熱情，在中醫使用上也有疏肝解鬱、醒脾和胃的效果，可以幫助因為長期照護壓力，飲食不正常而倍感辛苦的腸胃。

●飲食生活宜忌

對於壓力極大的照護者，最重要的建議是｢每天留給自己一點獨處的時間｣，每個人的身體和心靈都有有其極限，不斷地付出就很快就會耗盡能量。

每天留給自己的時間讓身心可以好好充電，對於維持身心平衡非常重要，特別注意在這段時間要避免看電視、手機等媒體，避免大腦在接受更多的刺激。

近幾年的研究發現，讓大腦有機會處在｢靜默模式｣，也就是蛇模都不做，發呆想白日夢的狀態，對於身體恢復非常重要。

避免接觸太刺激的飲食，長期的壓力會讓人想要吃麻辣鍋等重口味的食物，但過度的辛辣刺激反而會讓身體無法獲得適當的休息而更加疲累。

辛辣與燒烤炸食物不是不能吃，但應該把握隔天吃、少量吃的原則，才可以享受食物的愉悅，又不會給身體帶來太大的負擔。

※本文作者為臺北市立聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師。