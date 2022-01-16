奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享1/17～1/23星座運勢，天蠍座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座、天蠍座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友下周變得比較計較，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性喔！

▍金牛座

整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，下周事業運要當心，顯得太過自信或努力不足，導致自己在工作上開始停滯下來，另外也要多留意與同事間的相處，會有失和、爭執的可能。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，行動力變高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，讓自己下周安心許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹的朋友在處事上顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到恐懼，建議調整一下心態，讓自己更加願意接受新的事物。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，建議下周做事情要再多注意一些，避免貿然決定影響日後狀況。愛情運需要留意，雙方的價值觀開始出現落差，也有爭執的狀況存在，建議下周要多拿出點耐心。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女的朋友特別疲倦，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始變多，讓你感到煩躁、厭倦。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

天秤朋友下周充滿開心與愉悅，心靈上的喜悅反應在外在，讓你看起來清新不少，若目前有惱人的事情，也都將畫下句點。下周愛情運最旺，雙方關係迅速升溫，相處更加融洽，部份問題得以解決，單身的朋友，則要把握認識朋友的機會喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿下周天蠍朋友的生活當中，對周遭一切都感到十分滿意。下周事業運最旺，學業、事業正向發展，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友。下周金錢運最旺，尤其偏財運相當良好，投資或是理財下決定果斷點，或許能為你進點小財。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開，因為自己尚未準備好，所以藉由逃避來保護自己。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情必須要親手親為，但卻因為沒有太多自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周將會是雙魚朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，同時還會開始自我懷疑。下周正、偏財運皆不是很理想，甚至有破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】