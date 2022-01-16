F-22戰機要升級

按照「先進戰術戰鬥機」（Advanced Tactical Fighter，ATF），美國空軍原本打算為F-22安裝「紅外線搜索與追蹤感測器」（infrared search and track sensor，IRST），但基於成本考量，最後只好放棄。

據《動力》（The Drive）網報導，如今美國空軍終於下定決心，要讓F-22安裝IRST，好長程偵測並追蹤包括隱形戰機在內的敵機。最近公開的小型企業創新研發（Small Business Innovation Research，SBIR）計畫顯示，當局要求企業為F-22提出包括IRST在內的新升級方案。

文件中說，F-22專案辦公室正尋求軟硬體創新對策，以提供長程紅外線感測，還有目標偵測能力。要是承包商能開發符合要求的產品，美國空軍會加以評估，看是否能安裝上戰機。至於IRST感測器要如何裝上現今的F-22，無疑將構成挑戰。要是外掛莢艙，將有損隱形性能。雖然有可能內置，但很可能需要大幅改裝，而必須考慮這些變化對戰機整體雷達特徵的影響。

The F-22 Raptor could finally get the infrared sensor it was originally promised:https://t.co/1inLyaI7d4 — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) January 13, 2022

其中一個選項或許是將類似IRST的功能，整合到F-22既有的感測器，也就是AN/AAR-56飛彈發射偵測器（Missile Launch Detecter，MLD）系統中。而它目前可讓「猛禽（Raptor）」駕駛360度偵測空中，還有地面發射的導彈威脅。

一般對F-22上的AN/AAR-56所知不多，而它的性能究竟如何，至今也不清楚。然而，可以確定的，就是它很成熟，根據最新技術開發的新元件或許能發揮更大的紅外線搜索和追踪功能。而這可能意味著，它得以追蹤超視距外的戰機和飛彈等多個目標。