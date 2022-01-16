大陸一名董姓女子開心購入一棟條件完美的中古屋，短短45天就成功入住，但期間從未遇過鄰居，未料，她住第2個月時，才意外發現鄰居竟是把房子買來當靈骨塔安置親人的骨灰，還有一群人在屋內哀悼，讓她此後晚上再也睡不著。

據《網易新聞》報導，一名董姓女子辛勤工作攢錢10年以上，兩年前開始尋覓中古屋，一心一意想購入心中的夢想家園，就在日前，她發現一個相當完美的物件，房子在高層樓且向陽，正前方還有一座湖泊，後方的景色也漂亮，她心想再也無法遇見如此完美的房子，便牙一咬立刻與房東簽約，短短45天就入住。

起初，董女開心邀請親朋好友到新家做客，歡喜慶祝買房，結果入住2個月時，董女突然發現同層樓的鄰居家中傳來嘻笑的吵鬧聲，她心想搬入以來從未見過鄰居，便上前敲門，希望互相認識，以後若有事才有個照應。

結果，鄰居一打開門，一股刺鼻的煙熏味道衝入董女的鼻腔，而屋內的4個人聽見開門聲便轉頭看向她，董女定睛一看才發現，每個人頭上都裹著白布，還有另外2人在角落擦拭眼淚。

董女才瞬間明白，原來鄰居把房子買房並不是給人住，而是來當作靈骨塔使用，並把親人的骨灰安置在房內，讓她瞬間心涼了一半，此後夜不成眠。據了解，董女知情後已與社區管委會投訴，雙方仍在協商中。