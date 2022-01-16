「錢多事少離家近」是不少人夢寐以求的工作標準，但在法國卻有1名男子竟因工作太無聊，一怒之下向公司提告，即便年薪高達約8萬美元（折合新台幣約220萬），仍稱工作內容過於枯燥乏味，導致他十分沮喪，最終法院判決男子勝訴，獲得4.5萬美元（折合新台幣約123萬）的賠償金。

綜合外媒《WION》報導，德斯納德（Frédéric Desnard）於巴黎香水製造商Interparfums擔任經理職位，但在一次意外讓公司丟失了1個大客戶後，被發配到邊疆，但仍有高達約8萬美元的年薪。

但德斯納德卻不甘「平靜」的生活，從2010年開始就被劃分到這個無聊的單位，長達4年的時間，被困在這個枯燥沉悶的工作崗位上，每天僅需工作20到40分鐘，如同「地獄」般的工作內容，即便有著優渥的薪資，仍讓他感到非常沮喪、羞愧，

德斯納德在2014年被公司開除後，因精神狀態不佳而休息約6個月養病，甚至還在開車時癲癇發作發生事故；實際上，德斯納德並非單單「太無聊」一事向公司提告，主要是因為公司主管不讓他做份內的工作，反而是要求他做和自身毫無關連性、雜事，甚至是無目的性的工作，讓他感到羞辱。

之後德斯納德告上法院向公司求償，雖然公司委任律師聲稱「期間未獲德斯納德表達工作無聊的事情」，不過法庭認為其所承受確實是種傷害，也的確有造成精神損害，判賠4.5萬美元。