台灣房價不斷上漲，打炒房政策多次出台也效果不彰。有網友看現在房價浮現濃濃的無力感，去年相中的預售屋猶豫不決沒下手，如今同建商的新建案漲了20%，短短1年就差了200多萬，「有沒有跟我一樣希望股市大跌，很多人賣房換現金」。不過卻引來網友質疑，「股市跌為啥要賣房？」。

1名桃園網友在PTT房屋板發文，去年看到一間喜歡的預售屋，猶豫很久沒有下手，最後也銷售一空，時隔1年建商再推新案，價格直接大漲20%，一年差了200多萬，看的原PO心裡充滿無力感。

原PO表示，想當年還在銀行上班時，經常笑那些102、103年買房子的「盤子」，買到那麼高的價位，然而這些人都解套了。他面對現實大嘆，「還是多賺點錢等待時機了，有沒有跟我一樣希望股市大跌，很多人賣房換現金」。

貼文一出後，底下留言勸原PO多看多找，會找到價錢、條件都適合自己的物件，「多看看吧，總會有適合的買點的」、「位置便利的還有很多的」、「猶豫就會敗北」、「選擇比努力更重要，撇開機運好的」、「不必覺得無力，做好投資更重要，房產只是投資標的之一」。

有網友分析原PO心態，認為即便之後房價下來也不會買，且也不認同股市大跌賣房套現的說法，「真的跌了你也不會買啦」、「股市漲，收手買房，股市跌，停損買房，怎麼樣都是往房市」、「股市大跌為什麼要賣房?」、「股市跌為啥要賣房」、「股市跌跟房價的相關性沒你想像的大」。