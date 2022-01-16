國軍192艦隊第一、二布雷艇中隊14日成軍，獲得國內外媒體對台灣發展不對稱戰力的關注。不過日本專家指出，中國大陸在武力犯台時，也可能以水雷限制台灣海軍行動或遲滯美軍支援腳步，讓日本海上自衛隊（海自）於美軍請求下出動掃雷，或清除隨洋流漂至日本周邊海域的水雷。

國軍192艦隊第一、二布雷艇中隊14日成軍，不僅總統蔡英文親自主持典禮，也獲國外媒體對台灣最新戰力發展的關注。如「美聯社」（AP）便指出，台灣發展的不對稱作戰能力，將被用於因應中國大陸在航空機、船艦等軍事武力上的龐大數量優勢。

相較於昂貴的主力船艦，水雷不僅價格便宜、需求研發技術相對簡單，且清除相當耗費時間，是小國對付強大對手的有效手段之一。如美國海軍「羅伯斯號」巡防艦（FFG-58）就在1988年於波斯灣執行護航任務時觸雷，而這枚成本估計僅1500美元（約新台幣4.1萬元）的水雷，讓該艦須花費8950萬美元（約新台幣24.7億元）才得以修復。

不過前日本海自海將補（同國軍海軍少將）、曾擔任海自掃海隊群幕僚長（參謀長）、目前為日本智庫「笹川和平基金會」（The Sasakawa Peace Foundation）安全保障研究組主任研究員的河上康博指出，根據美國海軍官校研究，為擊沉台灣海軍艦艇，並阻止美軍艦隊支援，中國大陸可能在武力犯台時，於台灣西部與北部海域布雷；東部和南部海域則因水深過深，不適合布雷，因此可能不會有類似動作。

河上康博認為，這導致海自可能需要在兩種情況下出動，一是布放於台灣海峽或台灣北部海域的水雷，在洋流和季風影響下漂浮到沖繩、東海甚至日本海區域；二是由於美國海軍掃獵雷能力相對薄弱，可能向日本政府請求支援，讓專精此類能力的海自派兵前往台灣附近海域掃雷。

由於二戰時美軍大量於日本周邊海域布雷，讓該國吃盡苦頭，不僅戰後首個重新啟動的舊海軍單位便是海軍省軍務局掃海部，後續數十年來也專注於發展水雷反制能力；相對之下，美國海軍的掃雷艦艇已經老舊，而擔任後繼者的濱海戰鬥艦（LCS），其水雷反制（MCM）作戰模組卻還在進行測試，掃獵雷能力陷入青黃不接的窘境。