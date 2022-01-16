大多數人為了賺錢勞碌奔波，直到約60歲退休養老，過上愜意的老年生活，但在澳洲卻有1名女童，在10歲時就坐擁2間公司，身價妥妥富婆等級，甚至在15歲就能夠退休，而這背後推手就是她具有出色經商頭腦母親。

綜合《每日星報》等報導，澳洲1名女童柯緹絲（Pixie Curtis）還在上小學時，成立1家會為她帶來龐大獲利的玩具公司「Pixie’s Fidgets」，1個月至少進帳約數百萬台幣的豐厚利潤，且該公司在成立短短不到48小時內就將產品銷售一空。

而她媽媽蘿克西（Roxy Jacenko）就是這一切的幕後推手，非常有商業頭腦的蘿克西早於柯緹絲還是嬰兒時，蘿克西就以女兒的名義，成立專門銷售兒童遊戲、飾品的公司「Pixie’s Pix」，所以柯緹絲嚴格說起來，現在已經擁有2間公司，且從公司的獲利表現來看，柯緹絲有能力在15歲就退休「養老」。

蘿克西不僅為女兒的「錢途」鋪路，還為她創立Instagram帳號，除了發發和朋友的合照外，也會在上面葉配自己公司的產品，效果也十分成功，如今在IG上已擁有超過10萬名的追蹤者，說是名小網紅也不為過。

對於將小孩寵上天，蘿克西也會被身邊友人打趣表示「妳應該會工作到100歲，柯緹絲15歲就可以退休」；但蘿克西補充，雖然現在為女兒經營事業有成，但如果柯緹絲未來不想接觸這份事業，會重新再做打算，不希望讓她有為這間公司賣命的感受，「但從現在來看，柯緹絲很開心，且也從中學習到很多東西」。