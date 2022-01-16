新北一名人夫不僅離家出走，還與另外一名女子發展婚外情共開一間湯包店，正宮得知後發現發現2人還會互傳私密訊息，讓她氣炸，憤而將2人一同告上法院求償200萬元。新北地院審結，認為2人應連帶賠償正宮35萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張於1992年間與蘇姓男子結婚，雙方育有一子女，但蘇男突然離家，從2016年起追求宋姓女子，還於2020年11月間與宋女合開湯包店，兩人對外以老闆、老闆娘自居，互傳的訊息更是親暱。正宮認為配偶權遭侵害，遂向兩人提告求償200萬元精神撫慰金。

宋姓女子則辯稱，蘇男向她表明已離婚，僅坦承有與蘇男互傳親密簡訊、用餐與出遊，但否認有與其擁抱、共浴甚至發生性關係，且簡訊內容僅是情緒抒發與幻想，她直到收到起訴狀才知道蘇男已婚，更無對外宣稱是夫妻關係。

蘇姓男子則聲稱，他的確自2016年起追求宋女，但他並無隱瞞已婚身分，且當時並無追求成功，至於2020年間開湯包店一事，他僅是請宋女來幫忙，對外稱呼她為同學而非老闆娘，該稱號是客人亂叫的，同時否認同居。

新北地院法官勘驗證據發現，蘇男與宋女於2016年間互傳的簡訊內容曾提及，「下輩子我要當你的男人」、「我會非常寵愛你，你會是最幸福的女人，謝謝這輩子的相遇相戀」等語，法官認定簡訊內容都在互表強烈的愛意，兩人當時確實在交往。

法官查出，蘇男曾傳訊告訴宋女，「請妳一定要這麼做，她容易發酒瘋的，對很多人都是這樣，再次向妳道歉」，且蘇男表示訊息中的「她」指的是前妻；另，宋女曾說，「別忘了，我們愛的記憶，將是最強大的力量哈哈…太棒了，媽媽肚肚又有一個XX兒，太可愛了…X小子」，蘇男則回「我會更努力賺奶粉錢」等語，法官認定對話中含有隱含性器官接合與性行為的歡愉，採信正宮的主張。最終判蘇男與宋女兩人須連帶賠償正宮35萬元。可上訴。