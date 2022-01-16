民進黨在公投、立委補選、立委林昶佐罷免案獲三連勝，對一些爭議法案，不理會在野黨聲音。資深媒體人彭文正表示，對付鴨霸民進黨，要拿出你追女朋友的那套，跟它纏到底。

彭文正14日在《政經關不了》網路節目中表示，他要跟在野黨分享一個心得，要怎樣讓執政黨怕你。你丟豬肝沒有用、丟一條豬也沒有用，把豬八戒抬上台，也沒有用。怎樣才有用呢？烈女怕纏郎，拿出你追女朋友的那套，跟它纏到底。如果你每天拿著鮮花，小姐走出來就遞上去，遞了365天，她若還不嫁給你，隨便你。

彭文正接著表示，用這一招對付民進黨，很簡單。如果兆豐案到今天還有人追，今天民進黨政府還敢玩秘密外交、還敢玩見不得人的遊戲嗎？

彭文正指出，兆豐案發生時，也是他剛進民視某節目的第一天，他永遠記得是2016年的8月22日。他追兆豐案追到快半年，被很多媒體，他仍一路追下去。如果當時民進黨黨團有交辦任務來追兆豐案，追到水落石出，否則絕不解散，每次金管會主委答詢，一句話就先問說66億現在處理得怎麼樣；只要財政部上來，就問兆豐案當時董事簽了66億，責任追究了沒？只要他不辦，每次質詢就先問候這個，看看財政部長，金管會主委會不會辭職？

彭文正認為，同樣的，反萊豬，內臟也丟了，只差豬沒丟，現在什麼都沒了，但還是要一直追下去，只要執政黨沒給一個答案，每次質詢農委會、每次質詢行政院，第一個問題就是這個，就像開會有上次會議紀錄，一路追到底。接下來再組個「高端小組」，每次衛福部長陳時中一上來，每次就消遣他，看他下次還敢不敢上來，搞不好就辭職了。