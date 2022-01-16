臉書粉絲團《加藤軍台灣粉絲團 2.0》就貼出一張照片，詢問「為什麼武俠片裡面的人飛起來都要翹一隻腳，為了保持平衡嗎？」，湧入了數千名社員討論。(圖／加藤軍台灣粉絲團 2.0)

武俠片是華人影劇中最重要的一種類型，在不斷發展的過程中，甚至博得西方人關注，不少知名電影都會刻意安插功夫橋段。不過就有網友不解，為什麼武俠片中的功夫大俠們，用輕功飛的時候都要翹起一隻腳，引發超過千名網友熱議，更有不少答案笑翻大家。

臉書粉絲團《加藤軍台灣粉絲團 2.0》就貼出一張照片，照片中一位大俠正使用輕功在天空中飛舞，詢問「為什麼武俠片裡面的人飛起來都要翹一隻腳，為了保持平衡嗎？」，湧入了數千名社員討論。

不少人留言：「代表他是借力跳起來，如果是雙腳的話，如果是雙腳翹，那叫立定跳遠，都不翹的，那叫神仙」、「就好像運功療傷一樣 女生要脫衣服 男生不用」、「古裝非常熱，這是唯一可以通風保持涼快的時刻了」、「如果不抬起一隻腳跟手，看起來不就像吊死鬼…」、「膝蓋是搖桿，控制飛的方向」、「可以保護重要部位」。

擁有78萬粉絲的知名網紅聞氫哥則留言：「雙腳跳會變殭屍片(選我正解)」，讓許多人瞬間笑翻，獲得超過4000個讚：「秒懂XD」、「看到笑死，可是很中肯」、「不得不說，太精闢了哥」、「畢竟是武俠片不是鬼片」。