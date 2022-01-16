東加海底火山15日大規模噴發，日本氣象廳於16日凌晨0點5分（台灣時間15日23點15分）對鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇群島發布海嘯警報，隨後又對岩手縣發布海嘯警報，各家電視台皆以新聞快報方式打出醒目的避難字幕，人氣網紅也呼籲避難，推特上有日本網友上傳海嘯津波抵達日本的畫面。

日本氣象廳直至深夜當地時間近凌晨2點（台灣時間1點）起持續直播記者會，日本放送協會（NHK）報導，海嘯波已抵達奄美群島、吐噶喇群島以及沿岸地區。已發布海嘯警報的鹿兒島縣奄美大島小湊地區，於15日深夜11時55分觀測到1公尺20公分海嘯波。岩手縣久慈港也於16日凌晨2時26分觀測到1公尺10公分海嘯波。至於發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）地域，截至16日凌晨3時30分，觀測到90公分海嘯地點包括小笠原群島的父島、高知縣土佐清水市、和歌山縣御坊市、和歌山縣串本町以及北海道濱中町。

日本氣象廳指出，海嘯可能會一波波來襲，且海嘯波有可能會愈來愈高，呼籲民眾立即逃往高處避難，絕對不可輕忽。日本海上保安廳表示，截至16日凌晨4時，未接獲受害報告。

Yahoo! News報導，各家電視台皆以新聞快報方式打出醒目的避難字幕，NHK在畫面上方大大打出紅框黄字的「海嘯！避難！」日英文字，提醒觀眾注意。TBS電視台則以黄底黒字於畫面左側打上「避難！」與紅底白字的「海嘯危險」。而向來在大災難中反應淡定、持續播出原進行中節目的東京電視台，也與其他電視台一樣，打出「海嘯 避難！TSUNAMI」警戒字眼。

日本人氣第一YouTuber網紅HIKAKIN也以自身傳播能力在推特兩度發文籲大家注意海嘯與應對避難，航空宇宙愛好者Takki則在推特以衛星照片呈現火山爆發俯瞰圖，指出「火山灰面積幾乎可覆蓋整個北海道」。