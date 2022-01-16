民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，傳出為避免福島五縣市食品引發恐慌，研擬以「福食」取代「核食」。對此，台北市議員王鴻薇指出，先前民進黨把萊豬變美豬，現在又想把核食變福食，痛批「永遠都在騙」。

王鴻薇昨（15）日在臉書表示，聽說民進黨立法院黨團正與行政院商議，要將日本福島五縣市食品正名，不要再叫「核食」而是改稱「福食」。

她批，現在民進黨是什麼都敢說，萊劑是保健品、核食是福食，編得好像吃核食是福氣啦！睜眼說瞎話，是要騙人民到何時？

王鴻薇也提到，當時就有說，開放萊豬核食就不遠了，果然不幸命中，民進黨蠶食鯨吞台灣人食安，老百姓只能眼睜睜看他們玩文字遊戲，殘害人民健康。

對此，網友在其PO文下方留言表示，「拒吃核食，拒吃萊豬！」「為何要改，因為核食有毒嗎」、「817不在乎啊」、「輻食也行」，有人則認為，應該要標示清楚，區隔其他產品。