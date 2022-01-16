網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的澳網衛冕之路一波三折，在16日上午的最後機會在法庭挑戰澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）的簽證撤銷令，將命運交由合議庭的3位法官。首席法官艾索普（James Allsop）在聽完雙方陳詞之後宣布暫時休庭，預計等到當日下午、最遲明天早晨做出判決。

根據澳媒ABC News在現場的報導，首席法官艾索普表明這個聽證會的結果無法再上訴，因為澳網開打在即，必須盡快完成（特別在星期日舉行）。

依照澳洲移民部長霍克寫下的理由，身為一個頗具影響力的人物，喬柯維奇在境內趴趴走將會造成反疫苗的情緒增溫，不利於大眾健康與秩序。喬柯維奇的律師尼克伍德（Nick Wood）正面駁斥：「沒有證據可支持霍克的指控是合乎理性與邏輯的。」

喬柯維奇反對疫苗的態度被多家媒體報導過，尼克伍德引述英媒BBC的文章，喬柯維奇早在2020年4月就表示不想施打疫苗（那時還沒有疫苗），但他也強調自己不是專家，只是希望保留自由選擇的權利。由此看來喬柯維奇絕非霍克描述的所謂「反疫苗尖兵」。

移民部律師洛伊德（Stephen Lloyd）表示，喬柯維奇在疫苗問世這麼久都沒去施打，他對疫苗抱持的反對態度是顯而易見的。運動明星容易被視為偶像，人們經常藉由這種榜樣來宣揚、強化自己的論述。

法官艾索普質疑，如果把喬柯維奇驅逐出境，可能會點燃澳洲反疫苗者的怒火，移民部有想過這個問題嗎？洛伊德只說「部長沒直接寫明，但他應該有考慮到。」尼克伍德指控移民部沒有弄清楚喬柯維奇目前對疫苗的真實看法，但洛伊德主張部長沒必要照做，這不影響他命令的合法性。洛伊德後來在結案陳詞指稱喬柯維奇已經成為反疫苗團體的招牌。