要變天了！明天鋒面通過，北部、中部、東半部未來一周都容易下雨，氣象專家吳德榮表示，周二、周三（18、19日）東北季風南下，北台灣降溫濕涼，中部也略降溫，南部早晚偏涼，氣象局表示，周二、周三北部低溫下探14度、中部15、16度，周四仍受東北季風影響，周五起東北季風減弱，但各地仍有降雨機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天天氣回暖，晚上微冷，日夜溫差大，北部氣溫12至25度，中部11至27度，南部12至28度，東部13至25度，西半部晴朗，東半部偶雨。

吳德榮表示，明天（17日）鋒面通過，北部、東半部轉局部短暫雨，中部也有局部短暫雨的機率；北台灣氣溫略降轉濕涼。周二、周三（18、19日）東北季風南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有局部短暫雨；北台灣濕涼，中部氣溫略降、南部舒適，早晚偏涼。周四(20日)仍受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨，北台灣雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

氣象局也指出，周二至周四（18日至20日）受東北季風及鋒面影響，北部及東北部天氣轉涼，北部低溫下探14、15度，中南部15、16度，東部16度。周五、周六（21日、22日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略上，但早晚仍涼；鋒面東移持續影響，水氣增多，北部、東半部短暫雨，中部及南部山區也有局部短暫雨。