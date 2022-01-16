網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證一事鬧得這麼大，其實早在幾個月前就有徵兆。澳網總監提利（Craig Tiley）2021年11月在自國節目《今日秀》受訪時指出，所有參賽選手必須要完整施打疫苗，當時外界就對喬柯維奇的情況存疑。他的父親老喬表示，喬柯維奇不會屈服於這種「勒索」他去打疫苗的規定。

喬柯維奇事件時間表：

2021年11月19日，澳網總監談論疫苗規定。

12月14日，在塞爾維亞首都貝爾格勒，出席歐洲籃球聯賽。

12月16日，快篩陰性，下午再做PCR檢測。

12月17日，快篩陰性，出席貝爾格勒網協活動頒獎，沒戴口罩與青少年球員合影。得知PCR結果陽性。

12月18日，在貝爾格勒接受法國報紙L'Equipe專訪，說話時戴口罩，拍照時未戴口罩。事後開始自我隔離，無症狀。

12月22日，PCR檢測陰性，依照塞爾維亞規定，隔離14天之內檢測陰性可解禁。

12月25日，在貝爾格勒街上打網球，沒戴口罩拍照。

12月29日，喬柯維奇退出ATP賽事的國家隊。

12月31日，在西班牙安達魯西亞練球。外傳事後遭到西班牙調查，官方已出面否認。

2022年1月1日，澳網總監受訪時表示還不確定喬柯維奇能否參賽。

1月4日，在IG貼文表示自己有醫療豁免證明，未提及染病一事。

1月5日，到達澳洲墨爾本機場，豁免文件不被接受，闖關失敗。

1月6日，簽證被邊境管理署取消，被送往移民飯店拘留。澳洲處置難民事件引起外界關注。

1月8日，外界首次得知12月確診一事。

1月10日，上訴聯邦巡迴法庭成功，法官判決簽證生效，獲得釋放。澳政府律師警告他們有權再度撤銷簽證。

1月11日，成為澳網第1種子。

1月12日，被塞爾維亞總理聲明將要追究確診後又出席公開活動的行為。

1月13日，被放入澳網籤表。

1月14日，遭到澳洲移民部長下令二度取消簽證，理由是危害澳洲人健康。又被拘留在先前的飯店。

1月15日，獲得塞爾維亞總統發表4分鐘談話支持。

1月16日，再度上訴聯邦法庭。

1月17日，澳網開打。