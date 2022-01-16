金馬影帝阮經天日前被直擊現身東區新開的火鍋店打工，還在該店門口幫客人量體溫，而阮經天昨（15日）則再現身火鍋店，他熟練地拿著額溫槍要幫「最美空姐」林佩瑤量額溫，而阮經天下一秒則輕摟林佩瑤的頭、靠向他的額頭，親密互動逗樂林佩瑤，並發文直呼：「欸欸影帝你不要這樣啦，我老公在看啦！」

「最美空姐」林佩瑤和主廚老公武俊傑在東區投資開設火鍋店，由於阮經天和林佩瑤認識多年，是從小玩到大的好朋友，沒事就會到餐廳串門子，親民的阮經天也會幫忙量體溫，而林佩瑤昨則在網上曬出直擊阮經天影片，她幽默發文：「聽說影帝阮經天在甯鍋物幫客人量體溫，所以我今天特別來一探究竟。結果...」，只見阮經天隨興穿著藍色襯衫、頭戴毛帽，不過他招牌濃眉、單眼皮小眼睛，依舊辨識度極高。

影片中，阮經天熟練地拿著額溫槍要幫林佩瑤量額溫，阮經天下一秒則輕摟林佩瑤的頭、靠向他的額頭，親密互動讓林佩瑤差點招架不住，她還還對阮經天指著錄影的武俊傑直呼：「我老公在那兒」，林佩瑤也逗趣寫下：「欸欸影帝你不要這樣啦，我老公在看啦！！！#影帝討厭#我老公在你後面而且很火#博君一笑」。

阮經天浪漫的量體溫舉動讓網直呼：「也太浪漫了吧！ 好害羞喔！」、「很害羞的舉動」、「影片居然不是結束在主廚摔手機的雜訊中？！」還釣出林佩瑤回應：「我只覺得很好笑」，還哭笑不得說：「重點我老公在幫我拍」，不過多數網友仍直呼羨慕，紛紛喊想要讓阮經天量體溫。