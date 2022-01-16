職場上人員流動很正常，不過一名男網友表示，有些社會新鮮人到職第三天就會突然提離職，理由多是工時長、加班多、做不習慣等，好奇大家對此有何看法，不少網友認為，新人做三天就提離職，多是知道自己不適合這份工作，不想浪費彼此時間而已。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，他走跳職場多年，發現新鮮人通常都做不長久，儘管工作能力不輸老鳥，感覺未來大有可為，但到職第三天就會突然提離職，理由不外乎是工時太長、加班太多、做不習慣等，好奇大家對此有什麼看法。

貼文一出，不少網友議論紛紛，「你沒看過半小時就走的嗎」、「三天算客氣了，有的早上來下午就不做了」、「我看過來半天的，中午吃完飯人就不見了」，「我還有遇過報到之後沒多久說要去上廁所，然後人就不見了」。

不過多數網友認為，新鮮人秒提離職是知道自己不適合這份工作，不想浪費彼此時間而已，「不要浪費彼此時間，是聰明人」、「知道不適合了，難不成要硬待嗎」、「早早發現不適合不浪費大家時間不好嗎」、「公司試用期，就是彼此互相適應的時間，待三天就提離職也好，至少不會耽誤彼此太久」。