由南韓限定女團IZ*ONE出身的17歲女偶像張員瑛，因擁有甜美臉蛋與171公分的高䠷身材而大受歡迎，甚至還被譽為「新一代最強神顏」。而自從IZ*ONE解散後，她便加入全新女團IVE再次出道發行新專輯，團體也創下亮眼成績，不料近日上台表演時，地板上疑似有尖銳物竟意外劃傷張員瑛的膝蓋，讓她鮮血直流，不過她的表情卻看不出任何異狀，仍賣力的在舞台上唱跳，讓網友們看到影片後都相當驚訝。

IVE在15日的公演舞台上，一登場就帶來2首新歌熱情唱跳，炒熱現場氣氛，但沒想到張員瑛在一個跪地的舞蹈動作後，膝蓋上竟被地上尖銳物刮傷，造成傷口鮮血直流，剛開始他並未察覺，但不久後就走位到其他成員的後方，迅速查看腳上的傷勢，隨後張員瑛又露出甜美的笑容，若無其事的繼續表演，即使後續還有跪地的動作，她仍然照樣跪地，表演結束時也熱情的向粉絲們揮手道別，但手上卻沾著些微鮮血。

網友看到影片後相當震驚，也忍不住大讚張員瑛的敬業表現，紛紛留言「好心疼喔！連手上都有血」、「感覺很痛」、「真是敬業又努力的孩子」、「以後有跪地動作就給她們穿上護膝吧」、「黑粉看到還想攻擊這麼努力的孩子真的不應該」、「黑粉放過她吧」、「她的心理素質也很強大，都受傷了仍撐完全場」，意外引發熱議。