西堤餐廳疫情讓用餐顧客也確診，而個案中有同住家人就讀桃園市平鎮區東安國中，桃園市政府針對全校師生進行採檢，教育局16日上午表示，全校採檢結果皆為陰性，17日起恢復正常上課，這也讓校方及所有家長都鬆了一口氣，也表示期盼疫情別再繼續擴大。