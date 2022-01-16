西堤群聚釀東安國中染疫危機 全校採檢結果出爐 08:532022/01/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有個案同住家人就讀桃園市平鎮區東安國中，全校採檢結果皆為陰性，17日起恢復正常上課。圖為桃園市中壢區國小宣布停課不停學兩週，家長前至學校接小孩，擠爆校門口。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西堤餐廳疫情讓用餐顧客也確診，而個案中有同住家人就讀桃園市平鎮區東安國中，桃園市政府針對全校師生進行採檢，教育局16日上午表示，全校採檢結果皆為陰性，17日起恢復正常上課，這也讓校方及所有家長都鬆了一口氣，也表示期盼疫情別再繼續擴大。 AKB48女神柏木由紀去年罹罕病 痊癒後又確診新冠：陰轉陽 澎湖印尼漁工接連確診 接觸者PCR結果出爐 #西堤群聚 #確診 #同住家人 #東安國中 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中壢西堤群聚燒進北市 272人採檢結果出爐 20:582022/01/15 生活 桃機群聚案監測至1／22 逾6000人採檢結果出爐 14:252022/01/15 生活 西堤群聚燒進學校 這一處足跡多 明起加開2採檢站 17:232022/01/15 生活 西堤確診員工家住北投 黃珊珊：職場匡列暫無陽性通報 12:102022/01/15 生活 百萬YouTuber莫彩曦夫妻在美確診 親曝嚴重症狀和當地狀況 19:532022/01/15 娛樂 疫情升溫 教育部統計全國確診學生達950例 12:412022/01/15 生活 確診足跡 桃園為主 雙北淪陷 04:102022/01/15 焦點要聞 桃園確診足跡燒到新北 侯友宜曝匡列篩檢結果 12:342022/01/15 生活 大鬧衝出房 確診害員警隔離 04:102022/01/15 焦點要聞 西堤群聚確診者宜蘭足跡曝光 諾貝爾奶凍、養生工廠都中鏢 18:292022/01/15 生活 銀行病毒來自桃機 傳播三天就一波 04:102022/01/16 焦點要聞 生活熱門新聞 確診者回台只為健保？留學生不忍了揭別國醫療真相：到底有多無知 - 生活 明起變天連雨一周！冷空氣這天到 北部下探14度 - 生活 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 1922第三劑疫苗預約今截止 北市下期加入時間出爐 - 生活 西堤群聚釀東安國中染疫危機 全校採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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