為感謝民眾在公投時力挺，台北市議員羅智強日前宣布將徒步走400公里進行謝票，國民黨前文傳會副主委鄭照新得知後也報名陪走，今（16）日兩人一大早就從市政府捷運站出發走向基隆，準備為日後的謝票「暖腳」，羅智強也在今年立下一個新的志向，就是要成為百萬訂閱的YouTuber。

羅智強今於臉書發文，感謝民眾在四大公投時的熱情參與，說「即便結果不如人意，但那奮鬥的過程仍值得我們驕傲」，而日後的徒步謝票預計每天走20公里左右，因此在今日與鄭照新一同進行「暖腳」，準備從台北走到基隆，測試是否能夠負荷20公里的路程。

羅智強說，因為近日本土疫情升溫的關係，他因此不打算邀請熱心民眾陪走，原本要舉辦的説書會也同時取消，指出若有民眾想支持「行腳計畫」，希望可以幫他訂閱「94強」的YouTube頻道。

羅智強表示，當媒體幾近全面成為執政者的文宣機器時，唯一的發聲管道只剩下自媒體，說「千里之行，始於足下，所以我走400公里；而九層之台，起於累土，所以我也立一個新的志向，希望一點一點的累積YT的訂戶，繼100萬FB之後，朝向100萬YT的目標邁進」。