資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文的博士論文造假，滯留美國而被通緝。外傳彭文正感染了Omicron病毒，彭文正曾澄清表示，是他的9歲小女兒發燒，後來在家做了檢測，結果沒事，並表示，他們已做了兩次檢測，可能是流感。但是彭文正卻在16日凌晨突然在臉書發文表示，「我所有的家人都得到了Omicron……」。並強調經過3天的奮鬥，家人只有輕微咳嗽和疲倦，而他自己已經100%康復了。

彭文正在16日凌晨在臉書用英文發文表示，最新消息：「我所有的家人都得到了Omicron……」。彭文正接著解釋說，6個月前，兩個成年人和兩個青少年打了兩次BNT疫苗，而9歲的小女兒沒有打疫苗。

彭文正透露，16歲兒子在1月1日至1月3日期間感到非常疲倦，沒有其他症狀。從1月4日到1月9日，每個人都感受到不同程度的身體不舒服。接著在1月10日，9歲小女兒發燒至39.8度C，鼻塞、肌肉酸痛、嗜睡……，但抗原測試是「陰性」。發燒持續兩天左右。

彭文正接著表示，1月12日他和妻子的症狀與小女兒相同，但體溫只有37.3度C，他的抗原測試結果呈「陽性」。晚上17歲女兒發燒38.5度C，並有類似症狀。經過3天的奮鬥，大家感覺好多了，只有輕微咳嗽和疲倦，彭文正覺得自己已經100%康復了，並願他的朋友們快樂健康，最重要的是，來自上帝的祝福。彭文正另外指出，他為什麼會寫英文，是因為不想被媽媽看到。

網友留言說，「論文門現在超過一打人接棒中。」、「身體健康勝過人間一切，願彭P一家都早日康復，平安如意！」