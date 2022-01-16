Here is the play where Steph Curry hurt his right hand, which will force him to miss Sunday’s game in Minnesota pic.twitter.com/TR9P2hDZqm — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 15, 2022

根據《The Athletic》記者史雷特16日報導，在15日勇士出戰公牛比賽當中，不小心造成右手受傷的勇士當家球星柯瑞，確定將因右手痠痛缺席17日作客遭遇灰狼之戰，不過他的傷勢並無大礙，前役輪休的「浪花弟」克雷湯普生則可上場，且上場時間限制增到24分鐘。

柯瑞是在比賽第2節的一次切入上籃，直接跟公牛後衛朗佐鮑爾相撞，倒地之後用手撐地，當他起身之後，就不斷摸著右手腕，看來不太舒服，但他仍留場上罰球，甚至撐完整場比賽，如今將因右手痠痛缺陣，可能也是勇士不想太過冒險。

「只要是我雙手撐地，我都會很擔心，」柯瑞昨天賽後表示，「那一下還蠻痛的，但我應該沒事，兩年前遭遇左手掌骨折傷勢後，我就產生創傷後壓力症候群，接下來我會持續關注自己右手的狀況，不過已經排除嚴重受傷的可能性了。」

至於勇士其他傷兵狀況，卓雷蒙格林將因大腿傷勢持續缺陣，先前背傷缺席的小培頓則是升級出賽存疑，也就是5成上場機會，克雷湯普生將重返先發陣容，且可上場至少打24分鐘，柯瑞的先發位置預計將由前役攻下22分的普爾取代。