串流巨擘網飛（Netflix）宣布調漲美國與加拿大訂戶月費，美國月費調升1至2美元，以協助支應成本上揚。美加市場距離前次漲價還不到一年半，如今網飛又再次調價。

消息一出激勵網飛股價勁揚，14日收盤大漲1.3％，報525.69美元。

網飛14日表示，標準方案月費在美國調漲1.5美元，至15.49美元，加拿大市場調漲1.5加元，至16.49加元。網飛的串流服務以標準方案最受消費者歡迎，用戶可同時在兩個裝置欣賞影片。

網飛前次上調美加市場月費是在2020年10月，新月費14日起生效。

網飛發言人表示，我們了解民眾比以往擁有更多的娛樂選擇，網飛承諾提供用戶更優良的體驗。更新收費標準以便讓公司持續提供廣泛的優質娛樂選項。公司一如繼往推出各種價位的方案，讓消費者選擇符合預算的服務。

Evercore ISI分析師馬哈尼(Mark Mahaney)表示，網飛前次調漲月費後用戶仍持續增加，意味著用戶願意接受較高的月費，也證明網飛擁有訂價能力。

網飛先前表示，2021年預計在內容投入170億美元，該公司尚未公布2022年的支出規模。

網飛的高級方案月費調漲2美元至19.99美元，基本方案月費調升1美元至9.99美元。加拿大市場高級方案調漲2加元至20.99加元，基本方案月費維持在9.99加元不變。高級方案可同時在4個裝置收看，畫質更高，基本方案僅能在1個裝置收看。

網飛標準方案調漲至每月15.49美元後，收費將比對手更高。AT ＆ T的HBO Max目前12個月促銷方案月費11.99美元，迪士尼的Disney+收費為每月7.99美元或一年79.99美元。

美國與加拿大是網飛的主力市場，截至2021年9月，兩國用戶數為7400萬人，貢獻第三季44％營收。網飛將於20日公布第四季業績。