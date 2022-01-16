南太平洋島國東加的海底火山昨（15）日下午大規模噴發，衛星畫面顯示海底火山噴發時，大量的火山灰及氣體在天空中炸出蕈狀雲。火山噴發引發多國海嘯警報，第一波海嘯也已經抵達美國西岸。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞地方台KSAZ-TV、太空新聞網站Space.com報導，東加海底火山昨日下午噴發，根據衛星畫面，火山噴發出大量火山灰、蒸氣及氣體，在空中形成相當壯觀的巨大蕈狀雲，據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）預估，至今火山爆發的半徑已經超過260公里。
東加海底火讓環太平洋多國發布海嘯警報，包括東加王國及日本部份沿岸地區發布海嘯警報（tsunami warning），紐西蘭北島及美國加州至阿拉斯加的西岸地區、以及加拿大卑詩省（British Columbia）等都發布海嘯勸告（tsunami advisory）。
根據美國國家氣象局（National Weather Service）定義，海嘯警報代表臨近民眾應立即躲避至內陸或高處；海嘯勸告代表民眾應避開沿岸地區。
日本今（16）日凌晨測得第一波海嘯抵達，奄美大島測得1.2公尺高海嘯，其次為岩手縣港口的1.1公尺海嘯，至今當地尚未傳出災情。
日媒拍攝的畫面顯示，奄美大島瀨戶內市街頭湧入大量車潮，準備逃難至高處躲避海嘯。
第一波海嘯也已經抵達美國西岸，加州沿岸地區分別測得3至4英尺（約0.9公尺至1.2公尺）高海嘯，加州聖路易港（Port San Luis）測到最高海嘯，達4.3英尺（約1.3公尺）。阿拉斯加也測得1.2英尺（約36公分）高海嘯。
至今海嘯尚未在美國沿岸傳出災情。
夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發言人溫特勞布（Adam Weintraub）表示，海嘯已經淹進當地停車場及海港地區，造成淹水。
美國國家氣象局呼籲民眾遠離太平洋沿岸及海灘及港口，指出第一波海嘯可能不是最大的，警告後續還會有更大波的海嘯抵達。
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