東加海底火山爆發炸出蕈狀雲。

南太平洋島國東加的海底火山昨（15）日下午大規模噴發，衛星畫面顯示海底火山噴發時，大量的火山灰及氣體在天空中炸出蕈狀雲。火山噴發引發多國海嘯警報，第一波海嘯也已經抵達美國西岸。

This is the moment a giant underwater volcano erupted causing a tsunami to hit the South Pacific country of Tongahttps://t.co/HtNhwqYQlX pic.twitter.com/2s6Zvqda8E — BBC News (World) (@BBCWorld) January 15, 2022

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞地方台KSAZ-TV、太空新聞網站Space.com報導，東加海底火山昨日下午噴發，根據衛星畫面，火山噴發出大量火山灰、蒸氣及氣體，在空中形成相當壯觀的巨大蕈狀雲，據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）預估，至今火山爆發的半徑已經超過260公里。

Tsunami warnings in South Pacific and US west coast after Tonga eruption https://t.co/voIn4jPhr0 — Guardian Australia (@GuardianAus) January 15, 2022

Tsunami alerts issued as U.S. braces for impact after underwater volcano erupts in Pacific https://t.co/T6qgYfgxdG pic.twitter.com/an9fn3adVA — FOX Weather (@foxweather) January 15, 2022

東加海底火讓環太平洋多國發布海嘯警報，包括東加王國及日本部份沿岸地區發布海嘯警報（tsunami warning），紐西蘭北島及美國加州至阿拉斯加的西岸地區、以及加拿大卑詩省（British Columbia）等都發布海嘯勸告（tsunami advisory）。

A Tsunami Advisory has been issued for the entire US West Coast due to volcanic activity and an earthquake in Tonga: 1-3' waves expected along the Washington & Oregon Coasts, arriving around 8:30am #kgwweather #Tsunami #TsunamiAdvisory pic.twitter.com/Ek4kfKe75j — Chris McGinness (@McGinnessPDX) January 15, 2022

根據美國國家氣象局（National Weather Service）定義，海嘯警報代表臨近民眾應立即躲避至內陸或高處；海嘯勸告代表民眾應避開沿岸地區。

日本今（16）日凌晨測得第一波海嘯抵達，奄美大島測得1.2公尺高海嘯，其次為岩手縣港口的1.1公尺海嘯，至今當地尚未傳出災情。

日媒拍攝的畫面顯示，奄美大島瀨戶內市街頭湧入大量車潮，準備逃難至高處躲避海嘯。

第一波海嘯也已經抵達美國西岸，加州沿岸地區分別測得3至4英尺（約0.9公尺至1.2公尺）高海嘯，加州聖路易港（Port San Luis）測到最高海嘯，達4.3英尺（約1.3公尺）。阿拉斯加也測得1.2英尺（約36公分）高海嘯。

東加海底火山爆引發的海嘯淹進美國加州。（圖／美聯社）

NEAR LINCOLN CITY OREGON-Tsunami waves arriving this morning.. Stay off beaches! The first wave typically isn't the most dangerous.



({Courtesy:@tiggirltk}) pic.twitter.com/fYMiTKWX8o — KEZI 9 NEWS (@KEZI9) January 15, 2022

BREAKING: Tsunami has reached the US west coast as flooding reported in Santa Cruz, California following major volcano eruption off coast of Tonga. #California #TongaVolcano

pic.twitter.com/LRkweLeC7g — Global News Network (@GlobalNews77) January 15, 2022

至今海嘯尚未在美國沿岸傳出災情。

夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發言人溫特勞布（Adam Weintraub）表示，海嘯已經淹進當地停車場及海港地區，造成淹水。

美國國家氣象局呼籲民眾遠離太平洋沿岸及海灘及港口，指出第一波海嘯可能不是最大的，警告後續還會有更大波的海嘯抵達。