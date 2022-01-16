東加海底火山爆發炸出蕈狀雲。

南太平洋島國東加的海底火山昨（15）日下午大規模噴發，衛星畫面顯示海底火山噴發時，大量的火山灰及氣體在天空中炸出蕈狀雲。火山噴發引發多國海嘯警報，第一波海嘯也已經抵達美國西岸。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞地方台KSAZ-TV、太空新聞網站Space.com報導，東加海底火山昨日下午噴發，根據衛星畫面，火山噴發出大量火山灰、蒸氣及氣體，在空中形成相當壯觀的巨大蕈狀雲，據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）預估，至今火山爆發的半徑已經超過260公里。

東加海底火讓環太平洋多國發布海嘯警報，包括東加王國及日本部份沿岸地區發布海嘯警報（tsunami warning），紐西蘭北島及美國加州至阿拉斯加的西岸地區、以及加拿大卑詩省（British Columbia）等都發布海嘯勸告（tsunami advisory）。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）定義，海嘯警報代表臨近民眾應立即躲避至內陸或高處；海嘯勸告代表民眾應避開沿岸地區。

日本今（16）日凌晨測得第一波海嘯抵達，奄美大島測得1.2公尺高海嘯，其次為岩手縣港口的1.1公尺海嘯，至今當地尚未傳出災情。

日媒拍攝的畫面顯示，奄美大島瀨戶內市街頭湧入大量車潮，準備逃難至高處躲避海嘯。

第一波海嘯也已經抵達美國西岸，加州沿岸地區分別測得3至4英尺（約0.9公尺至1.2公尺）高海嘯，加州聖路易港（Port San Luis）測到最高海嘯，達4.3英尺（約1.3公尺）。阿拉斯加也測得1.2英尺（約36公分）高海嘯。

東加海底火山爆引發的海嘯淹進美國加州。（圖／美聯社）
東加海底火山爆引發的海嘯淹進美國加州。（圖／美聯社）

至今海嘯尚未在美國沿岸傳出災情。

夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發言人溫特勞布（Adam Weintraub）表示，海嘯已經淹進當地停車場及海港地區，造成淹水。

美國國家氣象局呼籲民眾遠離太平洋沿岸及海灘及港口，指出第一波海嘯可能不是最大的，警告後續還會有更大波的海嘯抵達。

文章來源：Tsunami advisory in effect for US as waves hit Tonga following volcanic eruption
文章來源：Satellite images show volcanic eruption that caused tsunami in Pacific
文章來源：Explosive underwater volcano eruption in Tonga spotted from space in satellite images

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