桃園機場群聚感染擴大至社區，指揮中心重啟1922疫苗預約平台，提供第19期第三劑預約，截至昨天共75萬人預約，還有30萬的預約量能，預約截止期限為今天中午12點，其中第三劑最多人預約的是莫德納，有59.9萬人，其次是BNT有12.9萬、高端2.1萬、AZ則3千人。

此外，由於北市的疫苗預約系統於14日早上已加開預約，因此第19期1922平台暫無北市接種點。指揮中心表示，農曆春節前（1/24至1/30）還會開放第一期預約，屆時北市也會加入1922的預約行列。

由桃機手推車員衍生的社區疫情擴大，繼中壢聯邦銀行行員確診後，行員赴西堤聚餐也導致多人染疫，昨天新增6例本土個案都與餐廳有關，為確診女工讀生的2名同學及家人，3名顧客，連隔天去吃飯的顧客也染疫，累計30人確診，該群聚恐影響社區，被指揮中心指揮官陳時中視為「重中之重」，呼籲大家快打疫苗。以下為中時新聞網整理的疫苗預約問題，供民眾參考。

【1922第19期疫苗預約Q&A】

●預約時間：18歲以上民眾即起至今天（16日）中午12時預約。

●預約資格：年滿18歲且打完第二劑滿12周（3個月）的民眾就可以打第三劑。

●施打時程：1月17日至1月23日

●登入平台後資格不符？

可能是未到接種第三劑的時間，或是前兩劑疫苗的接種紀錄未及時更新。指揮中心指出，若符合本期資格但未能預約成功者，請於下周下一期平台開放時再行預約。

●第三劑打哪個廠牌好？

混打疫苗研究結果顯示，第三劑打mRNA疫苗效果最佳，打AZ效果最差，指揮中心建議，前兩劑打AZ的人，第三劑可選mRNA疫苗（BNT與莫德納）或高端；前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，第三劑則可以打BNT、莫德納、AZ或高端。

●想接種第一劑或第二劑疫苗？

指揮中心表示，可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）到各地方政府指定的合約醫療院所或衛生所預約接種，或到隨到隨打接種站接種。