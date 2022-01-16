台灣開始施打新冠疫苗第三劑「加強劑」，不少民眾持觀望態度，對於一年內連打3支疫苗感到疑慮。前台大醫師林氏璧分析，只打兩劑疫苗的保護力，會隨著間隔時間愈久、效力愈低。「加強劑」不僅增加保護，就算時間久了也還有一定防重症效果，對於高風險者來說，絕對有必要。

林氏璧以英國最新報告為例，若接種兩劑疫苗（不分廠牌），「防有症狀感染的保護力」隨著時間愈久、效力愈低，20周以上會掉到只剩10%；追加打第三劑，10周後的保護力約50%左右。

但如果針對「防住院的保護力」，加強劑明顯看到成效，林氏璧指出，2至4周保護力為92%、5至9周88%，就算10周後也有83%，「針對重症高風險族群，第三劑應該是非常需要的」。

林氏璧表示，英國Omicron疫情雖然看起來已過了高峰，尤其是最早發生疫情的倫敦，新增感染數、PCR陽性率都在下降，但延遲指標的死亡數也開始上升。他強調，Omicron仍會造成重症死亡，「不要再說得了Omicron只是感冒了」。

「我認為最後一定會走向與病毒共存，只是時間的問題，但在我們準備好之前，別奢言與病毒共存，不然就是與病毒共存亡啦」。