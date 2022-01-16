南韓天王Rain自2017年與女星金泰希結婚後共同育有2名女兒，雖顯少曝光家庭生活，但近日卻在節目上分享與老婆的放閃日常，並大秀廚藝展現好丈夫的一面。不料，近日他卻遭到YouTuber兼資深記者踢爆，即使年收入破百億韓幣，仍對周遭親友相當小氣，而一項與媒體友好的Rain也罕見動怒堅持提告，在網路上引發熱議。

南韓資深娛樂記者兼YouTuber李鎮浩（이진호），近幾年開始經營個人頻道後，便積極更新影片分享娛樂圈的各種小道消息，也時常針對重大事件發表評論，吸引超過35萬人追蹤。而李鎮浩在13日所更新的影片中，以斗大的標題「Rain賺進800億韓幣（約新台幣18.5億元），卻從不請後輩」暗指Rain私底下對於周圍的人相當小氣。

李鎮浩在影片中提到，他過去曾在2008年時採訪過g.o.d的成員金泰宇，當時正在當兵的他，曾爆料自己用軍人的薪水請當時身價有150億韓幣（約新台幣3.4億元）的Rain吃飯，並開玩笑調侃Rain「意外有點小氣」。

後來李鎮浩又採訪到曾與Rain共事過的工作人員，也得到「之前聽說Rain很少請吃飯」、「Rain連辣炒年糕都不請」的傳聞，直到兩人共事後才發現Rain其實會請大家吃飯，也會買禮物慰勞工作人員，但因為Rain討厭桌上有剩食物，因此若是被他發現有東西沒吃完，他便會不斷詢問，因此被酸成摳門是情有可原，總體來說他對周圍的人其實還算大方。

而這段影片在網路上意外造成話題，對此，Rain透過經紀公司發表聲明，強烈譴責對方影片有許多不符事實的內容，造成Rain名譽毀損、被抹黑，對方還試圖製造假消息來增加點閱造成藝人的困擾，因此不接受私下和解，打算採取強硬的法律行動直接提告。