本土劇女星陳子玄2019年底和陳建隆簽字離婚，4年多的感情成為歷史，兩人育有的兒子目前由女方照顧。驚喜的是，陳子玄14日無預警公開超音波照，儘管沒對外解釋，還是吸引大批網友祝賀。

陳子玄14日在社群平台上傳一張照片，畫面中，她放下一頭棕色的直長髮，臉上化著美美的妝，身穿黑色皮衣，一手比五、另一手拿著超音波照，表情盡是藏不住的喜悅，讓一堆網友看得又驚又喜，紛紛留言：「恭喜」、「有了」、「誰的啊」、「是子婷的還是子玄的」、「我猜是戲裡的，跟聖元有的小孩子」、「一定是小元元或小婷婷吧」、「孩子小時候的超音波照嗎？我自己也會留」。

對此，陳子玄親自回應：「等等～我什都沒說，也沒公開超音波照片耶！你們怎麼這麼確定內容是什麼呢？讓我們一起期待一下囉！」根據《ETtoday星光雲》報導，經紀人表示陳子玄沒有懷孕，是劇中的角色有喜。

陳子玄離婚後的感情世界備受外界關注，她曾在恢復單身半年後，在社群平台吐露現階段的感情觀：「『勉強沒幸福』，這五個字適用於任何一段人際關係。目前的自己，或許正是最好的狀態。」似乎已看開和陳建隆的4年婚姻；過去她受訪時也表示和陳建隆的關係就像家人，稱呼對方為「孩子的爸」，被問到有沒有破鏡重圓的可能？她回：「順其自然吧」，沒有把話說死。