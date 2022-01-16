【愛傳媒朱亞君專欄】讀好薰的文字，總是像在海裡泅泳。

從第一本書《海田父女》走來，她生長於海邊，是漁人的女兒，從等著遠洋漁船一兩年載回那個不羈木訥的手水父親，到自己迷上潛水海底天堂，她奮力的搧動尾鰭，越潛越遠，貪婪的迷戀珊瑚斑斕色彩、傳說中巨大的鯨鯊。

這本《潮聲》新書裡，海的女兒回來了。父親的過世像一扇門被打開了，那些遙遠的過往一幕幕清晰起來，謎一般嚴肅的父親、忙碌而性急的母親，一篇篇看似在爬梳父母，但更像想把自己琢磨得明白些。

謝謝蔡詩萍大哥專文真情推薦。

剛剛去書架上翻找薛好薰的舊書時，書一翻，一張便條紙掉落下來，啊，那是我抄寫了她的文字：「它等待著寂寞被譯寫成文字，傳閱給不曾深潛寂寞的人。」

好薰寫的是一艘海底30米的沈船，但轉到親情裡，不也一樣，沒有人能逃過，你必將成為孤兒，但沒有人可以告訴我們成年孤兒的痛楚，你看著那艘沈船，你勢必要揮手告別，往海面有光的地方去。

只留下那些潮聲。一再一再的迴盪。

薛好薰《潮聲》，1月11日上市。

子女一旦為父母流淚，那淚水成分，懊悔的居多。

父親在潮中漂浪，母親在陸上定錨，他們把自己活成了深深大海，讓濁重的下沉、輕盈的上浮，應許一片蔚藍。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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