【愛傳媒陳耀昌專欄】台江內海是哪一年變成陸地的，道光三年還是道光二年？有real time的證據而非追述文字嗎？

我在演講時常說：台南是全世界在二百年來地理變化最大的城市。

我們所看到的荷蘭時期古地圖，乾隆時期府城古地圖，這個台江內海，倒風內海，堯港內海，現在全部不見了。

更驚人的是，這個很大面積的海洋變陸地，小部分的陸地變海洋，只有大約七天。換句話說，本來在海邊的安平熱蘭遮城，本來面對汪洋大海，但七天之後，一覺醒來，大海已在數公里之外。

這新形成的陸地，仍有許多水域，於是成為虱目魚養殖的魚塭。地下水原為海水，富含鹽份，遂成鹽份地帶。地下水有特殊毒物，在沒有自來水的時代，居民乃有烏腳病。

因為海岸線遠移，原來台南的主要河川德慶溪，也突然不見。鯽魚潭也突然不見。由是，現在台南永康，土石鬆軟，鐵路東遷，遇到地下水。原來是海邊的北港、西港，現在都在內陸，名實不符。現在難以想像，麻豆、漚汪（佳里）本來都在海邊。

這個地帶正好是台灣歷史很重要的地方，有許多鯤魚身，許多沙洲（汕尾），現在都不見了。鄭成功軍隊來台時的鹿耳門不見了，倒是多了一條鹿耳門溪。北汕尾不見了，出現一個四草潟湖。

更令人不解的事，這樣改變台灣地理的重大歷史事件，究竟發生在道光三年（1823）的農曆七月，還是道光二年的農曆七月，史冊竟然有不同的記載。而且在文字上，都是短短一行。沒有敘述，沒有描繪。

現在我們好像都偏向是道光三年。但是連橫的《台灣通史》，寫「道光二年」。連橫應該是根據《台灣府志》寫的。

1819年到1843年在台灣任職的姚瑩，在《東槎紀略》中寫「道光三年」。（事件發生時他在台灣所以他的記載比較可信？）

不知有沒有那時的台南文士，對這樣驚天動地的滄海桑田之變，留下什麼現場日記或紀錄？

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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