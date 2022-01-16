民進黨新北市板橋議員王淑慧因涉詐領助理費日前一審遭判9年，據了解，周二民進黨將召開廉政會，黨內人士研判，王遭停權機率很高；一旦廉政會做出懲處，民進黨板橋區議員初選，若無再有新人加入，目前二位有意參選新人山田摩衣及石一佑可望全獲提名。

王淑慧從2011年起詐領助理費、春節慰勞金等費用高達335萬，1月13日新北地院判決王淑慧9年徒刑，褫奪公權5年。

黨內人士指出，目前王淑慧案子在民進黨的廉政會已經成案，因為一審已經判決，所以廉政會除了會找王淑慧到場說明，在聽取當事人陳述跟參考一審判決做出判斷，認定確實有影響本黨形象就可以做出懲處，預計週二召開廉政會。

黨內人士指出事指出，這是公平問題，當時民進黨新北市議員陳科名2020年4月遭貪汙治罪條例判刑10年8個月，民進黨廉政委員會決議停權5年。

他說，王淑慧也是一樣，可以引用廉政條例，若廉政會按照當時處理陳科名的標準，王淑慧至少會被停權，最重則會開除黨籍處分。

王淑慧是否遭黨內懲處，牽動板橋黨內初選選情，黨內人士分析，民進黨提名採取「現任（議員）加一（新人）」，目前表態參選的新人有正國會最美的「水牛伯助理」台日混血兒山田摩衣及曾任板橋市民代表的石一佑，現任民進黨在板橋選區市議員有4席，包括湧言會何博文、新潮流戴瑋姍、英系黃俊哲及資深議員王淑慧。

黨內人士指出，民進黨在板橋區預計提名5席，市黨部徵詢有意願參選者，現任加新人，目前有意參選有6人，因此，山田摩衣及石一佑必須只有一人出線，但是王淑慧一旦遭廉政會停權處分，兩位新人可望全獲提名。

民進黨形象清新、顏值爆表的新人山田摩衣加入戰局後，黨內人士說，板橋選區號稱「最高顏值的戰爭」，民進黨本身就有現任議員戴瑋姍，無黨籍的李婉鈺，再加上山田摩衣，將會是一場「最美麗的戰爭」。