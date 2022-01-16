哈薩克1月初原本因能源價格飆漲引發和平抗議事件，後來演變成暴亂。哈薩克檢方今天表示，這波衝突中已造成225人死亡。今天公布的死亡人數遠高於當局之前透露的人數。

這波抗議能源價格的示威後來淪為安全部隊和反政府抗議人士間的空前衝突，促使哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣布進入緊急狀態，並請求俄羅斯為首的維和部隊提供協助。

哈薩克國家檢方代表夏拉貝耶夫（Serik Shalabayev）今天在一場簡報會上表示：「在緊急狀態期間，有225具屍體被送到停屍間，其中19具是執法官員和軍方人員。」

夏拉貝耶夫指出，其他是「參與恐怖攻擊的武裝暴徒。不幸的是，平民也成為恐怖行動的受害者」。

哈薩克當局之前表示，在這場衝突中，死亡人數不到50人，其中26人為「武裝罪犯」，另外18名是安全人員。

上週的官方Telegram頻道上顯示死亡人數為164人，後來這則訊息被回收。

哈薩克衛生部發言人艾爾塔辛諾瓦（Asel Artakshinova）表示，2600人就醫治療，67人目前傷勢嚴重。

哈薩克當局稱暴徒和國際恐怖分子是這波暴力衝突的禍首，利用示威抗議興風作浪。

他們沒有提供關於被控是外國暴徒和恐怖分子身分的證據。

哈薩克的示威活動於1月2日爆發，為的是抗議燃油價格飆漲。示威迅速蔓延到全國，演變成前所未見的暴亂，民眾闖入政府機關縱火，並與安全部隊爆發衝突。這波抗議已成為前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）建立的政權以來最大的威脅。納札爾巴耶夫於2019年下台，欽點托卡葉夫為接班人。